Dwyane Wade: zagram w Miami, albo wcale

Legenda zespołu Heat wciąż nie podjęła decyzji w sprawie ewentualnego kontynuowania kariery, ale przynajmniej Dwyane Wade postawił już sprawę jasno – jeśli się skusi, to wyłącznie na grę w Heat. Nie interesują go bajeczne oferty z Chin.

– Nie wydaje mi się, żebym mógł gdziekolwiek się wybrać poza Miami. Jeśli tylko będę grał jeszcze w koszykówkę w najbliższym sezonie, to z pewnością w stroju Heat – powiedział Dwyane Wade, które wypowiedzi cytuje gazeta Miami Herald.

– W ogóle mi się nie spieszy z podejmowaniem decyzji. Przekazałem sprawy agentom, aby rozmawiali w sprawie szczegółów z Patem Riley’em i klubem. To nie jest dla mnie zajęcie, abym biegał w tę i z powrotem na kolejne spotkania, dyskutując o szczegółach. Jeśli okaże się, że jest wspólna decyzja obu stron, jakakolwiek będzie, wtedy ją ogłoszę – dodaje Wade.

Koszykarz daje jednak sporo nadziei fanom, mówiąc też „powinniśmy się jakoś dogadać, teraz nie negocjujemy już przecież kontraktu za 100 milionów dolarów.”

Dwyane Wade wrócił do Miami Heat w lutym po półtora roku gry dla Chicago Bulls i Cleveland Cavaliers. 36-letni obrońca to najlepszy gracz w historii organizacji z Florydy i pomimo wieku wciąż jej najbardziej rozpoznawalna twarz. Nic zresztą dziwnego, skoro na koncie ma wiele rekordów oraz trzy tytuły mistrza NBA.

W zeszłym sezonie Wade wystąpił w 21 meczach, we wszystkich wychodząc do gry z ławki rezerwowych. Notował średnio 12.0 punktów, 3.9 zbiórek oraz 3.5 asyst, a w fazie play-off momentami znów wyglądał jak stary dobry Flash. Średnie na poziomie 16.6 punktów, 4.2 zbiórek i 3.6 asyst nie pomogły jednak Heat, którzy przegrali w pięciu meczach pierwszej rundy z 76ers.

Po zakończeniu sezonu 12-krotny uczestnik Meczów Gwiazd zaczął zastanawiać się nad swoją przyszłością, a w międzyczasie pojawiło się zainteresowanie drużyn z chińskiej ligi CBA. Według raportów lokalnych gazet wpłynęła nawet jedna oferta – Zhejiang Golden Bulls mieli w zeszłym tygodniu przedstawić Wade’owi trzyletni kontrakt o łącznej wartości $25 milionów dolarów.

