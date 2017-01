Dwyane Wade znów ograł LeBrona

Bilans między przyjaciółmi to w tym sezonie 2-0 dla gracza Chicago Bulls, choć akurat bohaterem środowego spotkania nie byli oni, tylko Jimmy Butler. Osłabieni Cavaliers przegrali u siebie 94:106.

Jimmy Butler nie rozegrał tak znakomitego meczu jak ostatnio z Charlotte Hornets, gdy zdobył aż 52 punkty, ale w Cleveland aż 14 ze swoich 20 „oczek” uzyskał w czwartej kwarcie, w której Bulls utrzymali przewagę nad mistrzem NBA.

– Gość, który gra u nas z nr. 3 przyszedł do mnie i powiedział „Wygraj mecz”. No i wcisnął guzik. Wiedziałem, że w czwartej kwarcie muszę się wziąć do roboty, ale po tych słowach nie mogłem zawieść D-Wade’a – mówił po spotkaniu Butler.

I rzeczywiście, skrzydłowy Bulls został bohaterem drużyny w czwartej kwarcie – szczególnie wtedy, gdy zdobył 7 punktów z rzędu, w momencie, w którym Cavs zbliżyli się na 88:89.

W takich butach wymiata Jimmy Butler >>

Mecz nie miał jednak jakiejś wyjątkowej temperatury. Z jednej strony mógł być dla Cavs rewanżem za grudniową porażkę 105:111 w Chicago, ale z drugiej gospodarze przystępowali do niego osłabieni brakiem Kyrie Irvinga (kontuzja ścięgna jest chyba poważniejsza niż się wydawało) oraz Kevina Love’a (wraca do siebie po zatruciu pokarmowym).

A jeszcze 20 minut przed meczem nie było pewne, czy zagra LeBron James, który ostatnio narzekał na przeziębienie. Ostatecznie zagrał – i to bardzo dobrze. W 37 minut zdobył 31 punktów, miał 8 zbiórek i 7 asyst. Ale w drugim spotkaniu z Dwyane Wade’em w tym sezonie, po raz drugi schodził pokonany.

LeBron James – to są jego buty! >>

Bulls, którzy znów zagrali bez Rajona Rondo, mieli dużo więcej koszykarzy „do gry”. Nie dość, że trafili aż 13 trójek, co dla tej słabo rzucającej z dystansu drużyny jest w tym sezonie rekordem, to poza Butlerem skuteczni byli też Taj Gibson (18), Doug McDermott (17) i Nikola Mirotić (16). Wade miał 10 punktów (3/4 za trzy), 4 zbiórki i 4 asysty.

Jamesa w Cavs wsparli praktycznie tylko zastępujący Irvinga Jordan McRae (21 punktów) oraz Channing Frye (15).

Cavaliers z bilansem 26-8 prowadzą oczywiście w Konferencji Wschodniej mając także trzeci najlepszy wynik w całej NBA. Bulls mają 18-18 i łapią się w tej chwili na ostatnie miejsce premiowane awansem do play-off.