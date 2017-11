Dydek, Wójcik, Zagórski – dobry pomysł z nagrodami

Wybitne postaci naszego basketu będą patronami wyróżnień dla najlepszej koszykarki finału i najlepszego trenera PLK oraz Superpucharu Polski.

Decyzję upamiętniającą w ten sposób i tak niezapomnianych Małgorzatę Dydek, Adama Wójcika i Witolda Zagórskiego, których straciliśmy w ostatnich latach, PZKosz ogłosił w poniedziałek.

Najbardziej Wartościowa Zawodniczka (MVP) finałów w Basket Lidze Kobiet otrzyma nagrodę im. Małgorzaty Dydek, natomiast najlepszy trener sezonu w Polskiej Lidze Koszykówki zostanie wyróżniony nagrodą im. Witolda Zagórskiego.

Z kolei drużyna wygrywająca spotkanie tradycyjnie rozpoczynające nowe rozgrywki PLK, czyli mecz pomiędzy mistrzem Polski a zdobywcą Pucharu Polski, otrzyma Superpuchar im. Adama Wójcika.