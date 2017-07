Dylewicz nadal w Treflu – czy odpłaci się lepszym sezonem?

Legenda sopockiego zespołu przez jeszcze (przynajmniej) jeden sezon reprezentować będzie żółto – czarne barwy. Czy tym razem zdoła doprowadzić zespół do playoff?

Wtorkowy komunikat Trefla nie był chyba dla nikogo zaskoczeniem. Filip Dylewicz (37 lat, 202 cm) wrócił już do Trójmiasta na dobre, nie zamierza kończyć kariery, ani ruszać się nigdzie z sopockiego klubu. Negocjacje i kwestie proceduralne trwały dziwnie długo, ale w końcu się udało.

„Dylu” po powrocie do Sopotu rozegrał przeciętny sezon. Miał kilka przebłysków i pokazał, że wciąż potrafi grać, jak choćby mecz z Anwilem, gdy zdobył 20 punktów i trafił 4/7 z dystansu. Sezon skończył ze średnimi na poziomie 11.4 pkt. i 5.2 zbiórki. Z gry trafiał 41.8% rzutów, co było jego najsłabszym wynikiem w karierze. Z powodu urazów opuścił 4 spotkania.

Trefl jako drużyna zaliczył nieudany sezon, nie awansując do playoff. Na pewno w rozgrywkach 2017/18 i kluczowy zawodnik, i cały zespół będą mieli coś do udowodnienia.

Rola na boisku i minuty gry weterana sopocian wzrosły pod koniec sezonu, gdy trenerem w miejsce Zorana Marticia został Marcin Kloziński. Jednak także w tych rozgrywkach Filipowi przyjdzie grać na tej samej pozycji, co Nikoli Markoviciowi, serbskiej gwieździe drużyny.

Trefl pracuje jeszcze nad obsadzeniem dwóch kluczowych pozycji w drużynie. Brakuje obu jedynek oraz środkowego. O ile oczywiście, w odróżnieniu od poprzedniego sezonu, takowy zostanie zatrudniony.

