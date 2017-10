„Dylu” dylu na badylu – Trefl gromi Krosno

Sopocianie pokonali Miasto Szkła Krosno 98:77 w meczu, w którym nie było zbyt wiele obrony, ale był świetny Filip Dylewicz. 37-letni gracz zdobył aż 29 punktów, momentami sam budował przewagę Trefla.

Miasto Szkła w pierwszej połowie walczyło – najpierw prowadziło kilkoma punktami, a tuż przed przerwą zmniejszyło straty do 45:48. Ale chwilowe podrygi gości nie zmieniały obrazu spotkania – Trefl kontrolował grę, zryw 18:4 na przełomie drugiej i trzeciej kwarty pokazał różnicę.

W trzeciej kwarcie sopocianie mecz zdominowali – wygrali ją aż 25:8, a znakomite minuty miał Filip Dylewicz. „Dylu” świetnie grał już w drugiej kwarcie, gdy trafiał za trzy, po ładnych manewrach, a nawet tyłem:

Ale po przerwie Dylewicz przejął kontrolę nad meczem, zdobył 13 punktów w samej trzeciej kwarcie. Do trójek dołożył przechwyty i wsady, był dla gości z Krosna nie do zatrzymania. W sumie „Dylu” rzucił 29 punktów, miał 11/13 z gry, w tym 6/8 za trzy, a do tego dodał 6 zbiórek i 3 przechwyty.

Po trzech kwartach rozpędzony Trefl prowadził 73:53 i było po meczu. W ostatniej części Miasto Szkła posypało się już zupełnie, a sopocianie kontynuowali popisy w rzutach z dystansu (16/33 w meczu).

Nieźle grający Nikola Marković (10 punktów, 4 zbiórki, 3 asysty, 4 przechwyty) po dwóch swoich celnych trójkach siadał na ławce i wyglądał na niezadowolonego, ale kibice Trefla zobaczyli dzięki tej zmianie jeszcze jedną trójkę „Dyla”. A spotkanie kończył kolejnymi trafieniami z dystansu Łukasz Kolenda.

