„Dylu” z Sopotu do Gdyni – gorzkie pożegnanie legendy

Filip Dylewicz jest bardzo blisko podpisania kontraktu z Arką Gdynia. Trefl oficjalnie poinformował o odejściu weterana ligowych parkietów, choć ten wcale odchodzić nie chciał.

W piątek Trefl poinformował na swojej oficjalnie stronie, że Filip Dylewicz (38 lat, 202 cm.) nie zagra już w Sopocie. Koszykarzowi podziękowano za 17 lat w drużynie, a prezes klubu Marek Wierzbicki powiedział, że „Dylowi” przedstawiono ofertę, której zawodnik jednak nie przyjął.

O tym, że Dylewicz nie zostanie w Treflu wiadomo było już od kilku tygodni. Klub na jego pozycję zatrudnił, aż na 3 sezony, Pawła Leończyka. Według nieoficjalnych informacji, „Dylu” chciał w Sopocie zostać i nie zgadza się z wersją klubu, że otrzymał ofertę i ją odrzucił. Publicznie w tej sprawie się nie wypowiada, ale niewykluczone, że to nastąpi. Generalnie jest rozgoryczony, że nie udało mu się zakończyć kariery w miejscu, z którym tak długo był związany.

Ubiegły sezon był dla Dylewicza jednym z najlepszych w ostatnich latach. Pokazał, że wciąż jest świetnym graczem ofensywnym i nie miał problemów ze zdrowiem. Zagrał w 30 meczach Trefla, średnio po ponad 29 minut. Notował 13.3 punktu, 5.1 zbiórki oraz 2.1 asysty na spotkanie, trafiał 46.6% rzutów z gry, w tym naprawdę dobre 43.4% z dystansu.

Arka ma oczywiście swoje argumenty, silniejsze niż Anwil i Stal, które także zadeklarowały zainteresowanie. Związany z Trójmiastem koszykarz nie musiałby się przeprowadzać, od lat świetnie zna się z Przemysławem Frasunkiewiczem i raz jeszcze zagrałby o coś, w ligowej czołówce i pucharach – Trefl pozostanie raczej drużyną środka tabeli.

TS

