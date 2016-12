Dzielne Asseco nie skruszyło Pierników – tuzin zwycięstw Torunia!

Gdyński zespół nie zawiódł swoich kibiców, ale sensacji sprawić nie zdołał. Polski Cukier pokonał Asseco 80:76 i z już bilansem 12:0 prowadzi w tabeli PLK.

Jednym z kluczowych atutów Polskiego Cukru w tym sezonie jest szeroki, wyrównany skład. Przynajmniej kilku zawodników może przesądzać o losach spotkań. Tym razem najlepszy na boisku był dość nieoczekiwanie Jure Skifić. Chorwat nie robi może rzeczy szczególnie widowiskowych, ale bazując na opanowaniu i doświadczeniu zanotował w meczu doskonałe 21 punktów i 9 zbiórek, przy skuteczności 62% z gry. Klasą dla siebie znów był też Bartosz Diduszko, który nie tylko dorzucił 19 punktów, ale również doskonale radził sobie w obronie.

Asseco pokazało w tym meczu wszystkie atuty, za które cenimy zespół Przemysława Frasunkiewicza w tym sezonie. Brak kompleksów, nieustępliwość, świetną grę Krzysztofa Szubargi. Tym razem lidera gdynian znów mocno wspierał Filip Matczak (obaj mieli po 17 punktów), jeden z lepszych meczów w sezonie zagrał Filip Put. Zabrakło znaczącego wkładu ze strony Przemysława Żołnierewicza.

Przez ponad trzy kwarty mecz był piekielnie wyrównany, ale w kluczowych momentach, „Pierniki” okazały się lepsze, dzięki mocniejszej obronie (Diduszko!), a najważniejsze rzuty gospodarzy po prostu nie wpadły do kosza. Do powalczenia o sensację brakowało naprawdę niewiele – na 12 sekund przed końcem różnica zmalała do raptem 2 oczek. Niezawodny w końcówkach Łukasz Wiśniewski i tym razem nie pomylił się jednak na linii rzutów wolnych.

Polski Cukier odniósł 12 zwycięstwo w sezonie i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w PLK. Następny mecz zagra już w styczniu – ze Startem Lublin u siebie. Nie tylko pozostanie więc niepokonany w tym roku, ale będzie też miał realną szansę na przedłużenie serii zwycięstw do 13.

