Dzień dobry EuroBasket – napadamy, dawaj Polska!

Mamy zgrany zespół, zdeterminowanych graczy, a wśród nich Ponitkę, Waczyńskiego i Karnowskiego, którzy mogą robić różnicę. Rywale są silni, ale do ogrania. Zaczynamy!

Rok czekania, dwa miesiące przygotowań, 11 sparingów i w końcu zaczyna się poważne granie – w czwartek, o godz. 12.45 czasu polskiego, zmierzymy się ze Słowenią. To zespół teoretycznie od nas silniejszy, podobnie jak Francja i Grecja. W grupie jest też gospodarz Finlandia i potencjalny słabeusz Islandia. Do 1/8 finału awansują cztery drużyny.

Nasze atuty? Zgranie, płynny atak, kilku graczy, którzy mogą robić różnicę – Mateusz Ponitka agresywnymi wejściami, Adam Waczyński rzutami z dystansu, Przemysław Karnowski na pozycji środkowego. Mamy wstawki dobrej obrony, doświadczenie z poprzednich mistrzostw, determinację, by osiągnąć dobry wynik.

W ostatnich tygodniach pisaliśmy dla Was o reprezentacji non stop. – Nie jesteśmy chłopcami do bicia – mówił Jacek Łączyński i analizował grę Polaków. – Nic dziwnego, że patrzymy w górę. Mike Taylor pracuje czwarty rok, ma do dyspozycji praktycznie wszystkich graczy, cała kadra jest zadowolona – od zawodników, po sztab. Jest dobra atmosfera, są postępy koszykarzy – dodawał Tomasz Jankowski.

Przepytaliśmy fachowców, w sondzie na pięć pytań okazało się, że nasza kadra ma bardzo wiele różnych odcieni. Zastanawialiśmy się, o jakim sukcesie marzyć, wiemy też, o jakie premie grają koszykarze.

Wszystkie wywiady, analizy i relacje ze sparingów znajdziecie TUTAJ.

Teraz czekamy po prostu na pierwszy mecz, a potem kolejne. Trzymamy kciuki za wygraną ze Słowenią, to pomoże dobrze rozpocząć turniej.

Dawaj Polska!

Dziś startuje #EuroBasket2017 o 12.45 gramy pierwszy mecz turnieju. Kto się będzie cieszył z wygranej? 😀 #ebpl #DawajPolska — PolskiKosz.pl (@polskikosz) August 31, 2017

Terminarz meczów Polaków:

czwartek, 31 sierpnia: Słowenia – Polska, godz. 12.45

sobota, 2 września: Polska – Islandia, godz. 12.45

niedziela, 3 września: Finlandia – Polska, godz. 19.00

wtorek, 5 września: Polska – Francja, godz. 15.30

środa, 6 września: Grecja – Polska, godz. 16.30

Wszystkie mecze na żywo można oglądać w TVP Sport, a także – za darmo – w Unibet TV.

