Dzień dobry NBA – dziś rusza preseason!

W nocy z soboty na niedzielę obejrzymy mecze Warriors – Nuggets i Lakers – Wolves. W weekend pokażą się także Goran Dragić i Milos Teodosić.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>

To już dziś! Co prawda tylko mecze przedsezonowe, ale dla wygłodniałego fana NBA i tak będą to ciekawe spotkania. Już pierwszego dnia zobaczymy mistrzów z Oakland, którzy podejmą u siebie Denver Nuggets, a także Lonzo Balla i jego Lakers w starciu z Wolves wzmocnionymi Jimmym Butlerem.

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w Los Angeles Clippers zadebiutuje Milos Teodosić (przeciwko Toronto Raptors), a Goran Dragić z Miami Heat podejmie Atlanta Hawks.

Cały preseason potrwa dwa tygodnie – do 13 października. Potem nastąpią trzy dni przerwy i we wtorek 17 października nastąpi oficjalna inauguracja sezonu. Z hitami na sam początek – pierwszego dnia Cleveland Cavaliers podejmą Boston Celtics, a Golden State Warriors spotkają się z Houston Rockets.









Weekendowy plan preseason:

Noc z soboty na niedzielę:

Golden State Warriors – Denver Nuggets (godz. 2.30)

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves (godz. 4.00)

Noc z niedzieli na poniedziałek:

Miami Heat – Atlanta Hawks (godz. 0.00)

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers (godz. 4.00)

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>