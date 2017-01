Dzień Martina Luthera Kinga w NBA – za darmo w Unibet TV!

Aż pięć meczów, które rozpoczną się w Polsce przed północą, występ Marcina Gortata, a potem także hit: Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers. Wszystkie te mecze możesz obejrzeć za darmo w Unibet TV.

Dzień Martina Luthera Kinga to narodowe święto w USA, które od 1986 roku obchodzone jest w każdy trzeci poniedziałek stycznia. NBA tradycyjnie dołącza się do obchodów święta, planując na dzień MLK hity, a także przyspieszając godziny niektórych spotkań.

Dla kibica z Europy to świetna informacja, bo o ludzkiej porze można obejrzeć w poniedziałek kilka spotkań. Nas, poza nocnym już starciem Warriors – Cavaliers, najbardziej interesuje spotkanie Washington Wizards z Portland Trail Blazers. Początek meczu zespołu Marcina Gortata już o godz. 20.

Poniedziałek w NBA, godziny wg czasu polskiego:

19.00: New York Knicks – Atlanta Hawks

20.00: Washington Wizards – Portland Trail Blazers

21.30: Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers

22.00: Indiana Pacers – New Orleans Pelicans

23.00: Denver Nuggets – Orlando Magic

1.30: Boston Celtics – Charlotte Hornets

2.00: Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers

3.00: Phoenix Suns – Utah Jazz

4.30: Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder

Wszystkie te spotkania – zresztą nie tylko te, ale w ogóle wszystkie mecze NBA w sezonie – można oglądać za darmo na Unibet TV. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy mieć tylko zasilone konto Unibet, które najprościej można założyć pod tym linkiem.