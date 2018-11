Dziewięć do zera – Sokół wciąż niepokonany

Już dziewiąte zwycięstwo w sezonie odniósł Rawlplug Sokół. Lider z Łańcuta w zaległym meczu pokonał Energa Kotwicę Kołobrzeg 90:68 i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w 1 lidze.

Środowe zwycięstwo Sokoła zwraca uwagę tym bardziej, że oznacza (jak zauważyła oficjalna strona PZKosz) najlepszy start zespołu z Podkarpacia w historii jego występów na zapleczu ekstraklasy. Wygrać pierwszych 9 meczów nie udało się jeszcze nigdy w ciągu 15 lat gry Łańcuta w 1 lidze.

Faworyt był znany, ale wygrana w Kołobrzegu wciąż przyszła zaskakująco łatwo – goście zaczęli od szturmu w 1. kwarcie i już po 10 minutach prowadzili 24:9. Do przerwy było to już 45:22 i druga połowa okazała się bezstresową formalnością oraz okazją do dłuższego zaprezentowania się przez nominalnych rezerwowych.

Najlepszym graczem meczu okazał się Filip Małgorzaciak, który zdobył 24 punkty, trafił 3/6 z dystansu i wymusił aż 9 przewinień. Kamil Zywert dodał 12 punktów i 4 asysty, a Filip Pruefer miał 11 oczek na koncie.

W Kotwicy, która rozpoczyna sezon od bardzo rozczarowującego bilansu 1-9, dobry mecz zagrał Damian Janiak, który zanotował 19 punktów i 6 zbiórek. Gospodarze w meczu popełnili 21 strat, przy tylko 8 rywala z Łańcuta. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Sokół zachował zatem czyste konto, w następnej kolejce (sobota 17.11) zagra na własnym parkiecie z Enea Astorią Bydgoszcz i również będzie zdecydowanym faworytem.

