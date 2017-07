Dzika Noteć się zgłosiła – będzie nieparzyście w I lidze

Jeśli wszystkie drużyny dostaną licencje, w dwóch najwyższych ligach będziemy mieli w przyszłym sezonie po 17 drużyn. Z wniosku o dziką kartę do I ligi zrezygnował ostatecznie AZS UMCS Lublin.

Zgłoszenia do I ligi przyjmowano do poniedziałku, we wtorek obradowała już nad nimi Komisja Licencyjna PZKosz – ostateczne decyzje odnośnie liczby klubów zostaną podjęte do 31 lipca.

Niespodzianek nie ma, o kształtowaniu się I ligi i drużynach, które się zgłoszą, pisaliśmy już kilka dni temu. Okazało się jednak, że rozważający swoją sytuację do ostatniej chwili AZS UMCS Lublin nie złożył wniosku o dziką kartę i zagra w II lidze.

I w związku z tym I liga może liczyć 17 drużyn, bo Noteć Inowrocław, która spadła z tego poziomu w minionym sezonie, chce zapłacić 40 tys. zł, by dalej na nim grać. PZKosz ciężko będzie Noteci odmówić skoro rok temu, w identycznej sytuacji, wciągnięto z powrotem do I ligi GTK Gliwice.

Zanosi się zatem na nieparzystą liczbę drużyn. Kilka tygodni temu kluby obecne na spotkaniu w PZKosz jednogłośnie optowały za utrzymaniem 16 zespołów, ale wobec spadków z PLK związek dopuszczał możliwość sezonu przejściowego z 17 drużynami. Po wciągnięciu do ekstraklasy Gliwic, mogłoby zostać parzyście, ale skoro zaprosiło się już chętnych do kupowania dzikich kart i można zarobić 40 tys…

Kluby, które mają prawo gry w I lidze:

Polfarmex Kutno

Siarka Tarnobrzeg

Sokół Łańcut

Spójnia Stargard

GKS Tychy

Jamalex Polonia 1912 Leszno

meritumkredyt Pogoń Prudnik

Biofarm Basket Poznań

Kotwica Kołobrzeg

Znicz Basket Pruszków

SKK Siedlce

Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Enea Astoria Bydgoszcz

R8 Basket Kraków

Śląsk Wrocław

KK Warszawa

Dzika karta?

Noteć Inowrocław

