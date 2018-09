Dziś Cukier w Madrycie – awans wciąż możliwy

Toruńskie Pierniki w czwartek wieczorem zagrają rewanżowe spotkanie z Estudiantes Madryt o awans do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Hiszpanie wygrali 68:60.

Liga ACB jest oczywiście znacznie wyżej notowana od polskiej, ale w Toruniu okazało się, że różnica na parkiecie nie musi być duża. Polski Cukier przegrał ostatecznie 8 oczkami, ale grał zdecydowanie poniżej swoich możliwości (relacja z pierwszego meczu TUTAJ >>).

Zupełnie nie wpadało z dystansu (2/17 w meczu), nieudany występ zaliczył też lider Robert Lowery, który w dodatku musiał wcześnie opuścić parkiet z powodu urazu kostki. Estudiantes pokazali się jako drużyna doświadczona i poukładana, ale nie są to też największe gwiazdy europejskich parkietów, z którymi zupełnie nie można nawiązać walki o awans.

Relatywnie nieduża strata polskiego zespołu to gwarancja emocji w czwartkowy wieczór. Mecz w Madrycie rozpocznie się o godz. 20.30, a transmisję będzie można obejrzeć bezpłatnie za pośrednictwem YouTube – link poniżej.

Zwycięzca dwumeczu zagra mecze już o bezpośredni awans d fazy grupowej Champions League. Przeciwnikiem będzie niemiecka drużyna Medi Bayreuth.

