Dziś hit Polski Cukier vs. Estudiantes – będzie transmisja!

Poprzeczka idzie w górę. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Polski Cukier Toruń zmierzy się z hiszpańskim Estudiantes Madryt. Spotkanie we wtorek o godz. 18.45 będzie można oglądać na YouTube.

Drużyna z Torunia walczy o awans do fazy grupowej Champions League. W pierwszej rundzie, mimo pewnych zawirowań w rewanżowym spotkaniu, wyeliminowała białoruskie Tsmoki Mińsk. Tym razem rywal będzie jeszcze trudniejszy.

Estudiantes to ubiegłoroczny uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów, który poprzedni sezon regularny w lidze ACB skończył na 11. miejscu. Hiszpanie w pierwszej rundzie eliminacji wyeliminowali szwedzkie Norrköping Dolphins, wygrywając najpierw na wyjeździe 74:62, a potem przegrywając u siebie 69:71.

Kluczowymi graczami Estudiantes są m.in. rozgrywający z przeszłością w NBA Omar Cook, amerykański skrzydłowy Nik Caner-Medley, reprezentant Węgier Zoltan Perl, Serb Nikola Janković oraz Chorwat Goran Suton.

W ubiegłem edycji Ligi Mistrzów, zespół z Madrytu w fazie grupowej dwukrotnie pokonał Rosę Radom – było 78:68 oraz 84:77 dla Hiszpanów.

W drużynie Polskiego Cukru, według aktualnych doniesień, najprawdopodobniej znów nie wystąpi Przemysław Karnowski. Aby awansować do fazy grupowej LM, „Pierniki” będą musiały wyeliminować Estudiantes (rewanż w Madrycie już w ten czwartek, 27.09), a następnie pokonać jeszcze niemieckie Medi Bayreuth.

Transmisję z dzisiejszego meczu „Pierników” bezpłatnie będzie można zobaczyć w Internecie, za pośrednictwem YouTube – link do meczu jest TUTAJ >>

