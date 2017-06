Dziś noc draftu w NBA – są ciekawe kursy na Unibet!

Jedynka w drafcie to oczywiście pewniak, ale już typując kolejne numery można nieźle zarobić. Ciekawe zakłady dotyczą numer 3 czy Lauriego Markkanena.

Specjaliści od zakładów sportowych nie wyobrażają sobie, żeby numerem 1 dzisiejszej nocy został ktokolwiek inny niż Markelle Fultz. Kurs na to, że wybrany zostanie z jakimkolwiek innym numerem niż pierwszym (over 1.5) wynosi aż 19.00. Trudno sobie wyobrazić, by Sixers zrezygnowali z tej okazji.

Niemal pewniakiem do wyboru z numerem 2 jest równie utalentowany, co kontrowersyjny Lonzo Ball. Kurs na to, że nie zostanie wybrany w pierwszej dwójce (over 2.5) wynosi 8.00 i nikt nie spodziewa się rezygnacji z niego, nawet po mających tendencje to dziwnych ruchów, Los Angeles Lakers.

Ciekawa sytuacja dotyczy numeru 3, należącego do Boston Celtics. Faworytem jest Josh Jackson, ale już tutaj obstawiając, że zmieści się w trójce (under 3.5) otrzymujemy ciekawy kurs 2.20.

Naszym zdaniem, jednym z zaskoczeń draftu może być Fin Lauri Markkanen, kursy na którego wczesny wybór również są obiecujące. Jego ewentualna pozycja w pierwszej ósemce (under 8.5) to kurs. 1.72.

