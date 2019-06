Dziś półfinał mistrzostw świata – gramy z USA!

Reprezentacja Polski koszykarzy 3×3 stanie w niedzielę przed gigantyczną szansą. O godz. 15.20 w Amsterdamie zagra ze Stanami Zjednoczonymi o awans do finału mundialu.

Polska drużyna w sobotę pokonała Portoryko 21:14 w ćwierćfinale (relacja >>) i awansowała do najlepszej czwórki turnieju. W popołudniowym półfinale zmierzy się z Amerykanami, którzy w sobotę wieczorem wyeliminowali Słowenię.

Nasza reprezentacja gra w składzie: Michael Hicks, Przemysław Zamojski, Marcin Sroka i Paweł Pawłowski. Niekwestionowanym liderem jest Hicks, najlepszy strzelec całego turnieju, świetny w końcówkach meczów. Z każdym meczem lepiej gra także „Zamoj”, debiutujący na ważnej imprezie w tej odmianie koszykówki.

Reprezentacja USA w turnieju rozstawiona była z numerem 7 (Polska z 14). W jej składzie są: Damon Huffman (34 lata, 186 cm)- doświadczony strzelec z obwodu, Robbie Humel (30, 203) – podkoszowy, Kareem Maddox (29, 204) – skrzydłowy, którego znamy z gry w PLK w drużynie z Krosna oraz Canyon Barry (25, 198), skrzydłowy ze słynnej koszykarskiej rodziny Barrych.

Mecz Polska – USA w niedzielę o godz. 15.20. Darmowa transmisja na kanale FIBA w YouTube (tutaj>>). W drugim półfinale zagrają Łotwa i Serbia. Finał i mecz o 3. miejsce odbędą się wieczorem.

