Dziś rewanż z Ventspils – Anwil gra o wielką stawkę!

Wraca koszykarska Liga Mistrzów! Dziś we Włocławku rywalem Anwilu będzie łotewski zespół z Windawy – Ventspils. Spotkanie (godz. 18:30) może wielkie znaczenie dla awansu z grupy.

Od pierwszego meczu Anwilu w BCL minęły już dwa miesiące i sporo od tego czasu się zmieniło. W tamtym meczu łotewska drużyna zagrała bardzo słabo. Nie wychodziło im rzucanie z dystansu (26%), popełniali sporo strat – 15, w zbiórkach i asystach też lepszy był Anwil.

Mistrzowie Polski zdominowali to wyjazdowe spotkanie. Przez 39:43 minuty meczu prowadzili, a najwyższa przewaga wynosiła w pewnym momencie aż 28 punktów! Michał Michalak dał zespołowi 22 punkty, 4 zbiórki i 2 asysty, ale dobre występy zaliczyli też Zyskowski- 17 pkt., Lichodiej – 15 i Sobin – 12.

Liderami Ventspils byli nasi niedawni znajomi z PLK – Aaron Johnson i Anthony Beane. Panowie rzucili kolejno 8 i 11 punktów, dodatkowo Aaron dołożył 10 asyst. Pełne statystyki TUTAJ >>

Po spotkaniu z Anwilem, Łotysze wygrywali regularnie co drugi mecz. Pierwsze zwycięstwo zapewnili sobie w meczu z Banvitem – było 86:80. Najlepiej spisał się wówczas Jonahtan Arledge (27 lat, 206 cm), zdobywając 16 punktów i 6 zbiórek. Poprawiła się w końcu skuteczność zza łuku – 37,5%.

Kolejne zwycięstwo Łotysze wyrwali w meczu z MHP Riesen Ludwigsnburg (93:92). W meczu z dogrywką Aaron Johnson zagrał przez prawie 42 minuty i zanotował double-double: 17 punktów i 13 asyst. Z bardzo dobrej strony pokazał się znów Arledge, który zanotował 18 punktów i 9 zbiórek.

Trzecie i ostatnie do tej pory zwycięstwo, było dość sensacyjne, ponieważ Ventspils ograło na wyjeździe Sigidas Avellino. Spotkanie zakończyło się wynikiem 88:74. Łotysze prowadzili przez większość meczu (27 min.) i udało im się wywieźć wygraną. Bohaterem tego meczu był Rihards Lomazs. 22-letni zdobył 25 punktów, trafiając 5/9 z dystansu. Jest obecnie graczem z najlepszą średnią punktów w swoim zespole – 16,4.

Przeciwko drużynie – świetnie pamiętanego we Włocławku – Robertsa Stelmahersa, Anwil zagra osłabiony. Od dłuższego czasu nieobecny jest Vladimir Mihailović, nie zagra też kapitan Kamil Łączyński. Nie wiadomo, czy wystąpi Nicola Marković, który ostatni mecz w PLK spędził na ławce. Na pozycji rozgrywającego pod nieobecność Kamila dobrze prezentuje się jednak Aaron Broussard, który w ligowym spotkaniu w Krośnie zanotował 20 punktów i 5 asyst.

Mecz z Ventspils będzie czwartym spotkaniem w Hali Mistrzów w tym sezonie Champions League. Anwil u siebie wygrał dotąd tylko jeden mecz – z Le Mans. Dzisiejsza transmisja tradycyjnie w Eleven Sports 1, a początek meczu o 18:30.

Krzysztof Sycz, @KrzychuSycz

