Dziś wielki mecz Polski z Włochami – transmisja o godz. 20.00

To ogromna szansa naszej koszykówki. Zwycięstwo w niedzielę z Włochami bardzo przybliży nas do awansu do Mistrzostw Świata. Ten mecz trzeba po prostu wygrać!

Polacy w czwartek w efektownym stylu pokonali Holandię (relacja>>), wcześniej zaskoczyli ogrywając Chorwację. Znów otworzyła się szansa awansu ma mistrzostwa, które w 2019 roku zostaną rozegrane w Chinach. Przed nami najważniejsze mecze kadry na przestrzeni ostatnich lat (tabela grupy na końcu artykułu).

Włochy to silny rywal, choć trzeba zauważyć, że grają bez wielu swoich gwiazd (Gallinari, Belinelli, Datome, Melli, Della Valle). W czwartek pokonali jednak Litwę i do awansu brakuje im już tylko 1 zwycięstwa.

Polska o trzecie miejsce w grupie, dające awans, rywalizuje z Chorwacją i Węgrami. Ewentualne zwycięstwo z Włochami bardzo przybliży nas do wymarzonego celu.

Transmisja meczu dziś (niedziela) w TVP Sport i sport.tvp.pl – od godz. 19:50.

Do Mistrzostw Świata w Chinach zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów z Europy).