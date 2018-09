Earvin Lee Morris w Lublinie – Start już w komplecie

Nowy Amerykanin spróbuje wcielić się w rolę Chavaughna Lewisa. Earvin Lee Morris, najczęściej grający jako niski skrzydłowy, jako ostatni dołączył do składu TBV Startu Lublin.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Amerykanin Earvin Lee Morris (24 lata, 193 cm), nominalna trójka, może też czasem grywać jako rzucający obrońca. Karierę akademicką kończył na uczelni UTEP (University of Texas at El Paso), gdzie w ostatnim sezonie grywał po ok. 25 minut na mecz. Notował średnia 9.6 punktu, trafiał 37% rzutów z dystansu.

Nowy gracz Startu ma już pewne doświadczenia w międzynarodowej koszykówce. Po przystanku w Libanie, trafił do silnego Avtodora Saratow, gdzie zaliczył kilkanaście meczów w VTB i europejskich pucharach (średnio po ok. 17 minut, 7 pkt.), aby zakończyć sezon w Grecji. Był liderem Ariesu Trikala BC, spadkowicza z tamtejszej ekstraklasy. Notował średnio 17.5 punktu, 5 zbiórek oraz 2.5 asysty na mecz, trafiał 42% rzutów z gry i 31 % trójek.

Klub z Lublina zamknął w ten sposób budowę składu na sezon 2018/19. Oprócz Morrisa znaleźli się w nim zatem: James Washington, Kacper Borowski, Wojciech Czerlonko, Marcin Dutkiewicz, Mateusz Dziemba, Michael Gospodarek, Paweł Kowalski, Uros Mirković, Bartłomiej Pelczar, Roman Szymański oraz DeVonte Upson.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>