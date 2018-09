Edwin Cup The Polish Legend – streetball w Oleśnicy

Już w sobotę, 22 września, na rynku w Oleśnicy kolejna edycja koszykarskiej imprezy Edwin Cup „The Polish Legend”. Wciąż można się zapisać do turnieju i wygrać atrakcyjne nagrody.

Edwin Cup „The Polish Legend” – sprawdź wydarzenie na Facebooku! >>

Edwin Cup „The Polish Legend” (OPEN 15.000,00 PLN)

Turniej Koszykówki Ulicznej im. Mieczysława Edwina Łopatki, jednego z najbardziej utytułowanych polskich koszykarzy.

Wydarzenie towarzyszące: Piknik Olimpijski z Regionalną Radą Olimpijską we Wrocławiu.

Harmonogram (22 września)

9:30 Rozpoczęcie turnieju – Rynek Oleśnica,

10:00 Food Trucki,

14:00 Piknik Olimpijski z udziałem medalistów olimpijskich

oraz medalistów MŚ,

15:00 Otwarcie wystawy prezentującej archiwalne fotografie M.E. Łopatki,

16:00 Konkursy, występy artystyczne,

17:00 Półfinały, finały, mecz pokazowy GWIAZDY kontra OLEŚNICZANIE, dekoracja zawodników.

Partnerzy strategiczni:

Tauron Dystrybucja S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

SLV Group

Oleśnica – miasto gospodarz Turnieju

Partnerzy wydarzenia: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Urząd Gminy Oleśnica, Militaria.pl, Hummel, Westland, MGK, Benlee Rocky Marciano, BiFK, nova-tech.eu, E.Leclerc

Idea i produkcja: Michał Ćwigoń, Dyr. sportowy: nauczyciel wf-u Adam Wójcik, Dyr. programowy: medalista olimpijski Wojciech Bartnik

OPEN: nagrody 15.000,00 PLN, 3×3 + rezerwowy, wpisowe 50 zł.

Open Mężczyźni (maks. 12 drużyn)

I Miejsce 5.400,00 zł – czek do sklepu Spalding,

II Miejsce 4.500,00 zł – (czek do sklepu Spalding, nagrody od Hummel oraz czek)

III Miejsce 2.000,00 zł nagrody od Militaria.pl

IV Miejsce 1.000,00 nagrody od Militaria.pl

Open Kobiety ( maks. 6 drużyn)

I Miejsce – 1.350,00 zł czek do sklepu Spalding, rower od rowerwrona.pl dla najlepszej zawodniczki finałów – 650 zł.

II Miejsce – nagrody od Westland, kosmetyki COTY.

III Miejsce – nagrody od Westland.

Zapisy:

Open Mężczyźni (12 drużyn), kobiety (6 drużyn)

kontakt: 787 619 619

Dowód wpłaty (50 zł) przesłać na adres: kontakt@edwincup.pl

W mailu info.: nazwa drużyny, kategoria, imiona i nazwiska 4 zawodników, tel. do kapitana, załącznik: dowód wpłaty 50 zł na nr konta: 86 1140 2004 0000 3702 4609 2031.

( ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność nadesłanych maili).

Po akceptacji formalności wysyłamy formularz zgłoszeniowy, niepełnoletni obowiązkowo zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych do złożenia w biurze zawodów.

Szkoły podstawowe, 3×3 + rezerwowy. Kategorie:

1) klasy 4 i 6

2) klasy 7 i 8 oraz 3 klasa gimnazjum – (po 6 drużyn)

decyduje szybkość zgłoszeń

Po akceptacji formalności wysyłamy formularz zgłoszeniowy, niepełnoletni zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

