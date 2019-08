Efe Uwadiae Odigie – Nigeryjczyk pod koszem w Radomiu

Nigeryjczyk z Amerykańskim paszportem, Efe Odigie, został nowym środkowym HydroTrucka Radom. To już ostatni puzzel w układance Roberta Witki – skład na sezon 2019/20 jest domknięty.

Efe Uwadiae Odigie (29 lat, 203 cm) to prawdziwy obieżyświat, który zwiedził podczas grania w koszykówkę wiele egzotycznych lig, jak choćby argentyńska, portugalskiej czy tunezyjska. Swoich sił próbował także na zapleczu ligi francuskiej, gdzie kończył minione rozgrywki.

W barwach Poitiers Basket 85 rozegrał zaledwie 3 mecze, a w ich trakcie notował średnio 9,7 punktu, 3,7 zbiórki i trafiał 81% rzutów z gry w nieco ponad 15 minut spędzanych na parkiecie.

Kolejny sezon Nigeryjczyk spędzi zaś w Polsce. Zgłosił się po niego HydroTruck Radom, który pozyskując Odigie zamknął na ten moment swój skład. W rotacji będzie 4 graczy zagranicznych (jeszcze Obie Trotter, Rod Camphor, Carl Lindbom) oraz 6 Polaków.

Jak informuje klub z Radomia na swojej oficjalnej stronie, Efe Odigie dołączy do drużyny dopiero we wrześniu, ponieważ aktualnie bierze udział w eliminacjach do afrykańskich rozgrywek BAL (więcej na jej temat TUTAJ>>) wraz z zespołem Ferroviario da beira z Mozambiku.

GS