Efes ograł Barcelonę – znamy skład Final Four Euroligi

Anadolu Efes Stambuł został ostatnim zespołem, który zakwalifikował się do Final Four Euroligi. W turnieju w Vitorii (weekend 17-19 maja), oprócz Efesu zagrają także potęgi: Real Madryt, CSKA Moskwa i Fenerbahce Stambuł.

W środowy wieczór odbył się piąty, decydujący mecz w parze Anadolu Efes Stambuł kontra Barcelona Lassa. Gospodarze pokonali Hiszpanów 80:71 i tym samym zapewnili sobie miejsce w Final Four Euroligi. Shane Larkin zdobył 18 punktów.

Od 2002 roku, czyli od momentu powstania obecnej Euroligi, to dopiero pierwszy raz, kiedy Efes Stambuł zameldował się w najlepszej czwórce europejskich klubów.

Tegoroczne Final Four odbędzie się w Kraju Basków, konkretnie w Vitoria-Gasteiz, od 17 do 19 maja. W pierwszym pojedynku półfinałowym zobaczymy derby Stambułu, gdzie Efes zmierzy się z Fenerbahce.

Zespół prowadzony przez Żelijko Obradovicia po raz piąty z rzędu zameldował się w Final Four i jest głównym kandydatem do sięgnięcia po trofeum. Na swojej drodze, w ćwierćfinale, pokonali Żalgiris Kowno 3:1.

W drugim pojedynku zmierzą się ze sobą zeszłoroczni mistrzowie, czyli Real Madryt i CSKA Moskwa. To 6. udział w Final Four królewskich w ostatnich 7 latach. Na swojej drodze pokonali Panathinaikos Ateny 3:0.

CSKA z kolei wyeliminowało zespół Baskonii, który mógł zagrać jako gospodarz całego turnieju. Rosjanie rozprawili się z Hiszpanami w 4 meczach.

