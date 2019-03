Egzotyczni rywale Polaków – to nie będzie spacerek

Wenezuela jest od nas wyżej notowana w rankingu FIBA, a Chiny to przecież gospodarze. Nikogo lekceważyć nie można, jednak nazwiska w składach rywali nie powalają. Naszą reprezentację zdecydowanie stać na wyjście z takiej grupy.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Polacy zagrają w grupie A z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mecze będą rozgrywane w Pekinie. Poniżej próbujemy przedstawić rywali naszej reprezentacji.

Terminarz meczów w Pekinie:

31 sierpnia (sobota) Polska – Wenezuela

2 września (poniedziałek) Polska – Chiny

4 września (środa) Polska – Wybrzeże Kości Słoniowej

Chiny – 30. miejsce w rankingu FIBA

Chińczycy byli pewni awansu z uwagi na fakt, że są organizatorami mundialu, ale na podstawie eliminacji także zapewniliby sobie awans. W grupie skończyli za Nową Zelandią, Koreą Płd. i Jordania z bilansem 7-5.

Najskuteczniejszym graczem tych eliminacji był Peng Zhou (średnio 12,8), który na co dzień gra w lidze chińskiej dla zespołu z Guangdong. Kapitanem zespołu jest jego klubowy kolega, Yi Jianlian, który ma za sobą grę w lidze NBA. O najlepszą ligę świata ociera się także Zhu Qui (Houston Rockets) i Ding Yanyuhang (Dallas Mavericks).

Większość koszykarzy gra w rodzimej lidze, gdzie są chronieni przepisami. W skrócie, w zespole może być tylko dwóch graczy zagranicznych + 1 z Azji. CBA to liga gdzie dominują obcokrajowcy, w tym Maciej Lampe, który zdobywa tam średnio 24 punkty na mecz.

Sukcesy:

– 16 razy pierwsze miejsce w mistrzostwach Azji (ostatnio 2015)

– 1 raz drugie miejsce w mistrzostwach Azji (2009)

– 2 razy trzecie miejsce w mistrzostwach Azji (1997 i 1985)

Udział w mistrzostwach świata: 8 razy

Udział w Igrzyskach Olimpijskich: 4 razy









*

Wenezuela – 20. miejsce w rankingu FIBA

Wenezuela w kwalifikacjach znalazła się na 2. miejscu (bilans 9-3) w swojej grupie, przed Brazylią i Dominikaną i tylko z jednym zwycięstwem mniej niż Kanada. Zresztą Kanadyjczyków ograli podczas tych kwalifikacji, a najlepszym graczem był wtedy Gregory Vargas.

Koszykarze wenezuelscy w większości grają w swojej lidze. Jednym z nielicznych, którzy grają poza granicami swojego państwa jest wyżej wspomniany Vargas, który gra w drugiej lidze francuskiej.

Sukcesy:

1992 – drugie miejsce w mistrzostwach obu Ameryk

2005 – trzecie miejsce w mistrzostwach obu Ameryk

2015 – pierwsze miejsce w mistrzostwach obu Ameryk

Udział w Mistrzostwach Świata: 3 razy

Udział w Igrzyskach Olimpijskich: 2 razy

*

Wybrzeże Kości Słoniowej – 64. miejsce w rankingu FIBA

To według rankingu FIBA najsłabsza z reprezentacji jaka weźmie udział w mistrzostwach świata rozgrywanych w Chinach. Awans zapewnili sobie rzutem na taśmę, a właściwie lepszym stosunkiem punktowym niż Kamerun, który także miał bilans 7-5.

Większość, jak nie wszyscy zawodnicy pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej są dla nas anonimowi. Większość z nich gra we Francji, ale raczej na niższych szczeblach. Louri Frejus Zerbo to gracz JL Bourg en Bresse, z którego w tym sezonie do PLK przyszli Chase Simon i Mathieu Wojciechowski.

Najskuteczniejszymi zawodnikami w eliminacjach byli Neo-Charles Abouo i Vafessa Fofana (średnio 11,1). Obaj grają aktualnie w drugiej lidze francuskiej.

Sukcesy:

2009 – drugie miejsce na Afrobaskecie

Udział w mistrzostwach świata: 3 razy

*Polska – 25. miejsce w rankingu FIBA

Grzegorz Szybieniecki

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>