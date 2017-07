Ekscytacji nie było – Mike Tayor nie znalazł pracy w PLK

Amerykański trener reprezentacji Polski, mimo intensywnych starań oraz wsparcia PZKosz, nie zdołał podpisać kontraktu z żadnym klubem naszej ligi. Pozostanie mu tylko kadra.

Ostatnim zespołem, w którym Mike Taylor mógł ewentualnie załapać się na posadę pierwszego trenera był Polski Cukier, ale jak dowiedzieliśmy się w Toruniu, nawet nie rozważają tam kandydatury Amerykanina. Pozostałe kluby w lidze mają już szkoleniowców. Wyjątkiem są Czarni Słupsk, ale także oni wcześniej nie brali go pod uwagę.

W swoich staraniach Taylor miał wsparcie związku – miała to być transakcja wiązana. Pomoc w znalezieniu pracy, miała skłonić Amerykanina do przedłużenia współpracy z kadrą na korzystniejszych warunkach. Kluby odwiedzał z nim Marcin Widomski, prezes PLK. Wyglądało to dość dziwnie i nic nie pomogło.

Pracy nie udało się też znaleźć, chociaż finansowe oczekiwania trenera wcale nie były wygórowane. Agent przedstawiał klubom oferty opiewające na 100 tysięcy dolarów za dwa lata pracy. Pensja na poziomie 5 tysięcy dolarów miesięcznie to racjonalna stawka za prowadzenie zespołu w obecnej PLK.

Bliższe rozmowy Taylor prowadził m.in. w Dąbrowie i we Włocławku. MKS ostatecznie wykorzystał nieoczekiwaną dostępność Jacka Winnickiego, a Anwil był gotów zatrudnić Amerykanina bez zagwarantowania mu w kontrakcie dwóch sezonów. Na opcję pojedynczego sezonu nie zgodził się sam zainteresowany.

Szkoleniowiec kadry ceniony jest za budowanie atmosfery w drużynie, zawodnicy zgodnie deklarują, że chcą i lubią dla niego grać. Dość pewnie wygrywa eliminacje ze słabszymi rywalami. Wciąż jednak z reprezentacją nie odniósł jeszcze żadnego sukcesu, tu i ówdzie zdarzały mu się potknięcia. Dla niektórych zespołów argumentem przeciw mogła być niemożliwość osobistego poprowadzenia części przygotowań do sezonu, ale jak usłyszeliśmy we Włocławku, akurat tam nie stanowiło to problemu.

Jest bardzo prawdopodobne, że PZKosz wkrótce przedłuży umowę z Taylorem, kończącą się po najbliższym Eurobaskecie, ze względu na zbliżające się (listopad) eliminacje do mistrzostw świata. Podpisywanie nowego kontraktu przed sportową i wymierną weryfikacją, jaką będzie turniej w Finlandii, byłoby mocno kontrowersyjnym posunięciem.

