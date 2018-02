Ekspedycja się udała – Andrej Urlep dobrym trenerem jest

Awans Stemetu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów to potwierdzenie, że Andrej Urlep wciąż potrafi robić znaczącą różnicę. Zatrudnienie Słoweńca okazuje się bardzo dobrym ruchem klubu z Zielonej Góry.

W połowie grudnia wydawało się to nierealne – Stelmet zajmował ostatnie miejsce w grupie, a wygranie np. meczu wyjazdowego wydawało się niemal niedoścignionym marzeniem. Doskonałym finiszem i bilansem 4-1 Andrej Urlep z zawodnikami dokonali jednak tego „prawie niemożliwego”, awansując do grona najlepszych drużyn Champions League.

Przyznajemy się – także i my, gdy Słoweńca zatrudniano w Zielonej Górze, wyrażaliśmy na PolskiKosz.pl trochę wątpliwości. Średnio udane epizody w Koszalinach czy Kwidzynach, nawet praca w mniej znanym klubie z ligi litewskiej nie brzmiały już tak okazale, jak gra kiedyś o mistrzostwa ze Śląskiem czy Anwilem. Tym bardziej, że od ostatnich sukcesów minęło z grubsza 20 lat, a koszykówka się zmieniła.

Byliśmy w błędzie. Andrej Urlep świetnie uporał się z pierwszym zadaniem (uratowanie pucharów) i wszystko wskazuje, że także z drugim (obrona tytułu w PLK) powinien sobie pewnie poradzić. Owszem, zaliczył dwie wpadki – po jednej w lidze i pucharach – ale pamiętajmy, że pracuje dopiero od 1.5 miesiąca, terminarz był napięty i nie wszystko dało się jednocześnie naprawić.

Plus dla Urlepa także za styl gry. Nie tylko w Zielonej Górze poprawił wyniki drużyny jako takiej, ale sprawił też, że zawodnicy indywidualnie zaczęli grać lepiej – weźmy przykłady Thomasa Kelatiego, Przemysława Zamojskiego czy nawet, pogodzonego już ze wszystkimi, Vladimira Dragicevicia. Koszykarze na boisku i obok znów wyglądają na takich, którzy lubią ze sobą grać i ze sobą być. To też świadczy o dobrej robocie trenera.

Stelmet zaczął grać przyjemniejszą dla oka, ofensywną koszykówkę. Dobre wyniki to jedno, ale to właśnie także efektowny, zespołowy styl gry ponownie przyciągnął do klubu sporą część kibiców. I to także zasługa Urlepa, też w sumie nieoczekiwana. Przecież wcześniej utożsamiany był przede wszystkim z wolnym i defensywnym basketem, w każdym ruchu kontrolowanym z ławki. Koszykówka się zmieniła, ale zmienił się też trener.

Trudno być specjalnie zadowolonym z całości dotychczasowego udziału Stelmetu w Lidze Mistrzów. Operacja ratunkowa się udała, ale bilans 6-8 i czwarte miejsce w jednej ze słabszych grup, trzeciego w hierarchii, europejskiego pucharu szału nie robią. Wyraźnie przegrany dwumecz z mistrzem Czech dla obserwatorów polskiej koszykówki jest bolesnym doświadczeniem.

Trenerzy i koszykarze Stelmetu idę jednak w górę i wciąż mają wszystkie karty w ręku, aby pozytywnie zaskoczyć. Rywale w następnej rundzie będą silni, ale nie są to przecież żadne potęgi ze ścisłego europejskiego topu, z którymi nie dałoby się powalczyć o wygraną. Pucharowy sukces w tym sezonie wciąż jest możliwy. Zwłaszcza z takim trenerem, jak Urlep.

Tomasz Sobiech

