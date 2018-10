Eksperci przed derbami: Anwil czy Polski Cukier?

Patenty na zwycięstwo dla Anwilu i Polskiego Cukru, kandydaci na gwiazdę derbowego pojedynku we Włocławku oraz typy na zwycięzcę. W sondzie przed sobotnim szlagierem PLK, większość rozmówców stawia na mistrzów Polski.

1. Jak musi zagrać Anwil, aby wygrać?

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra): Anwil musi zagrać swoją koszykówkę, to co grał przeciwko Cukrowi w superpucharze – szybko z wieloma rzutami, myślę że nie powtórzą tak słabej skuteczności jak w Gnieźnie.

Łukasz Cegliński (Polsat Sport): Na pewno lepiej w obronie – w czterech meczach w Polsce tracił średnio aż po 83,2 punktu, świetnie zgrani torunianie będą potrafili wykorzystać pomyłki. A jeśli już Anwil akcje wybroni – musi lepiej zbierać piłki. Dotychczasowi rywale zwykle wygrywają walkę na atakowanej desce, w Superpucharze Polski Cukier miał aż 16 zbiórek w ataku – po cztery zaliczyli Cheikh Mbodj i Krzysztof Sulima, a jest przecież jeszcze Przemysław Karnowski.

Jacek Mazurek (Puls Basketu): Anwil musi grać w swoim stylu. Wykorzystywać przewagę wzrostu na pozycjach 2-4, grać szybko z kontr i trafiać rzuty za 3 punkty, bo Polski Cukier dla odmiany w tym sezonie trafił ich tylko 11. Ważne będzie także ograniczenie poczynań podkoszowych z Torunia.

Krzysztof Szaradowski (Radio Anwil): Po pierwsze wykorzystać swój atak. Włocławianie w tym sezonie dysponuje bardzo mocnym uderzeniem. Simon, Lichodiej czy Michalak potrafią zdobywać punkty seriami i właściwie w każdej grze zaliczają po kilkanaście oczek zarówno z dystansu jak i z półdystansu. Pod koszem jak zawsze skuteczny jest Josip Sobin, do którego w ostatnim meczu w Avellino dołączył weteran Szymon Szewczyk (14 pkt w 14 minut).

Przydatni w zdobywaniu punktów są Jarek Zyskowski i Mateusz Kostrzewski, a nie należy zapominać, że przecież jest jeszcze Kamil Łączyński. Co prawda ma słabszy początek sezonu, jeśli chodzi o skuteczność rzutową, ale po pierwsze, w każdej chwili może odpalić taką serię, jak w finałowym meczu nr 6 w Ostrowie i zabić rywali, a po drugie – znakomicie obsługuje wyżej wymienionych kolegów podaniami, co widać w statystykach asyst, zarówno w EBL jak i w BCL. No i trzeba uniknąć przestojów, jakie zdarzały się Rottweilerom w poprzednich ligowych spotkaniach.

Tomasz Sobiech (PolskiKosz.pl) – Nie zaliczyć zapaści. Nie było meczu w tym sezonie, na wszystkich szczeblach, w którym Anwil nie pokazywałby bardzo dobrej koszykówki. I chyba też nie było takiego, w którym na kwartę czy półtorej, by zadziwiająco się nie zatrzymał. Do wygrywania z dobrymi rywalami trzeba pełnych 40 minut koncentracji.

Taktycznie? Wykorzystywać przewagę fizyczną skrzydłowych, a także odrzucić rywala dalej do kosza – Polski Cukier nie przepada za grą na dystansie. Gdy pojawi się na boisku Przemysław Karnowski, atakować go, zmuszając do obrony pick’n’rolli.

2. Jak musi zagrać Cukier by wygrać?

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra): Cukier musi być przygotowany na obronę strefową gospodarzy. Muszą być cierpliwi i dobrze zbierać w ataku, bo będą musieli oddawać wiele 3-punktowych rzutów.

Łukasz Cegliński (Polsat Sport): Torunianie muszą szybko wracać do obrony – Anwil w czterech spotkaniach zdobył z kontry aż 75 punktów, to bardzo dużo. A poza tym Polski Cukier musi pchać piłkę pod kosz i utrzymać skuteczność w pomalowanym (dotychczas 61 proc.). Choć Anwil może zacieśniać strefę podkoszową, skoro Cukier znów rzadko rzuca za trzy – średnio 15,7 próby na mecz, to najmniej w lidze.

Jacek Mazurek (Puls Basketu): Polski Cukier powinien wykorzystywać swoich wysokich i dużych podkoszowych. Anwil może nie mieć odpowiedzi na Przemysława Karnowskiego. Polski Cukier powinien również wykorzystywać minuty, w których Anwil będzie grał bez rozgrywającego i/lub z Jakubem Parzeńskim.

Krzysztof Szaradowski (Radio Anwil): Cukier, by myśleć o wygranej musi: po pierwsze skutecznie zatrzymać strzelby Anwilu – nie będzie to łatwe bo w Anwilu przysłowiowa „gała” może włączyć się właściwie każdemu, ale nie jest to niemożliwe, co udowodniła czwarta kwarta meczu o Superpuchar i meczu pierwszej kolejki Arka – Anwil.

Po drugie, wykorzystać swoją siłę podkoszową – w Anwilu cały czas występują podkoszowe braki. Kuba Parzeński, jak sam mówi, jeszcze nie gra na 100%, Nikola Marković leczy się i nie wiadomo czy zagra w sobotę, a nawet jeśli tak, to w jakiej będzie formie po kilkunastu dniach przerwy.

Szymon Szewczyk jak na razie rozegrał jedno bardzo dobre spotkanie, pytanie czy utrzyma „włoską” formę na dłużej. Zostaje więc Josip Sobin, który co prawda ma płuca ze stali i żelazne mięśnie, ale w walce z Karnowskim, Mbodjem, Celem i Sulimą może być przez wymienione wyżej problemy włocławian osamotniony.

Tomasz Sobiech (PolskiKosz.pl): Podejrzewam, że „Pierniki” pierwszy krok do wygranej z Anwilem już zrobiły, czyli obejrzały sobie uważnie mecz włocławian z Niżnym Nowogrodem. Rosjanie twardą obroną bardzo ograniczyli pozycje do rzutów z dystansu włocławianom, co skutecznie pokrzyżowało ich grę w ataku na większość meczu.

Po drugie, fajnie, że Rob Lowery jest takim sympatycznym kolegą i drużynowym graczem, ale w tym meczu powinien częściej niż zwykle brać piłkę pod pachę i próbować samemu kończyć akcje. Anwil ma braki kadrowe i zdrowotne na obwodzie, niscy gracze Avellino punktowali we wtorek z zadziwiającą łatwością. Dodatkowo, obrońcy z Włocławka będą mieli w nogach mecz z dogrywką sprzed kilku dni.

Po trzecie, (OK, łatwo się mówi…) po prostu trafiać trójki, bo przy obronie strefowej Anwilu okazji zwykle jest bardzo wiele.









3. Kto jest/będzie zawodnikiem, który może przesądzić o losach meczu??

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra): Przemek Karnowski. Nie gra za dużo, ale to jest mecz, w którym może zrobić różnicę. Jeśli wygra pojedynek z Sobinem pod koszem, to Toruń ma wielka szanse na zwycięstwo

Łukasz Cegliński (Polsat Sport): Jeśli Anwil wygra wysoko, to za sprawą skuteczności Chase’a Simona, a jeśli w końcówce – to dzięki Kamilowi Łączyńskiemu. W Polskim Cukrze w takim układzie stawiam na Cheikha Mbodja (zrobi różnicę w polu trzech sekund) lub Roba Lowery (znów trafi kluczową trójkę). Ale jeśli mam wybrać jednego gracza, to będzie to Mbodj.

Jacek Mazurek (Puls Basketu): W Anwilu może to być praktycznie każdy zawodnik, chociaż ostatnio w świetnej formie są Michalak i Simon. W drużynie z Torunia zadecydować może forma podkoszowych.

Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil: Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie niemożliwa. Oba zespoły posiadają tak wielu zawodników wysokiej klasy, którzy mogą przesądzić o losach meczu, że można by spokojnie wymienić przynajmniej 5 graczy każdej z drużyn.

Jeśli jednak mam wskazać to w Anwilu na x-factora wytypuję Michała Michalaka, bo… ma najlepsze statystyki punktów, zbiórek i przechwytów w zespole, a do tego najlepszy EVAL. W Cukrze takim graczem może być Rob Lowery, który jest mózgiem drużyny, spędzającym na parkiecie sporo ponad 30 minut w każdym meczu, a do tego porusza się, jak dobrze nakręcona zabawka.

Tomasz Sobiech (PolskiKosz.pl): Anwil jest tak zbudowany, że faktycznie trudno kogoś wskazać – 25 punktów, decydujące o wygranej, mogą zdobyć Lichodiej, Michalak czy Simon i nikt nie będzie zdziwiony.

Jeżeli wydarzy się jednak tak, że będzie gracz, który przesądzi o losach meczu, to raczej w składzie Polskiego Cukru. Lowery, ze względów, o których mówiłem wcześniej – obrona Anwilu może nie mieć na niego odpowiedzi. Ewentualnie Karol Gruszecki, jeśli akurat trafi na początku meczu kilka rzutów i uwierzy w siebie – w takich przypadkach zdarza mu się dokonywać niemal cudów.

4. Kto wygra w sobotę i dlaczego?

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra): Anwil. Gra u siebie, są tam dużo groźniejsi i potrzebują tego zwycięstwa bardziej niż Toruń

Łukasz Cegliński (Polsat Sport): Polski Cukier. To zespół zgrany, ułożony, grający w dobrym rytmie. A przede wszystkim lepiej broniący. No i dojrzewający do coraz większych sukcesów – takim byłoby pierwsze w historii klubu zwycięstwo we Włocławku.

Jacek Mazurek (Puls Basketu): Wygra Anwil. Wyglądali bardzo dobrze w 2 z 3 meczach BCL i podobnie wygląda to w PLK (poza 2 kwartami meczu z Arką)

Krzysztof Szaradowski (Radio Anwil) : Zacznę od tego, że bez względu na to, kto wygra, cieszę się, że derby powróciły na dobre, i że wzbudzają tyle emocji, zarówno we Włocławku, jak i w Toruniu. Oczywiście, z racji moich osobistych sympatii, chciałbym by tym razem to Anwil okazał się lepszy i wierzę, że tak będzie.

Dlaczego? Włocławianie mimo swoich problemów z kontuzjami na początku sezonu dysponują dłuższą i bardziej wyrównaną ławką. W zasadzie każdy z 12 zawodników (bardzo możliwe, że zagra już Marković) jest w stanie zagrać w 1 piątce.

Nawet Igor Wadowski w meczu z Avellino dał krótką, ale bardzo treściwą zmianę i znakomicie zaprezentował się na tle bardzo silnego rywala w Lidze Mistrzów. Dodatkowo włocławianie zagrają w Hali Mistrzów i liczyć mogą na ogłuszający doping swoich fanów, co też jest elementem nie do przecenienia.

Tomasz Sobiech (PolskiKosz.pl): Anwil, ponieważ ma wyraźnie więcej talentu w ataku, a przy aktualnych trendach w koszykówce daje to znaczącą przewagę. Brak skuteczności w Superpucharze był raczej przedsezonowym wypadkiem przy pracy.

Po drugie, zespół z Włocławka regularnie gra mecze z dużą presją, mierząc się z wyżej notowanymi rywalami. Polski Cukier ostatnie trudne spotkanie zagrał… miesiąc temu w Gnieźnie.

