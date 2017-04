Eksplozja Damiana Lillarda – 59 punktów!

Ależ on się szykuje na ten play-off – lider Portland Trail Blazers ostatnio jest w wyśmienitej formie i właśnie ustanowił rekordy kariery i klubu. A jego zespół pokonał 101:86 Utah Jazz.

Na dwa mecze przed końcem Blazers mają bilans 40-40 i są na ósmej pozycji na Zachodzie. Teoretycznie mogą ich wyprzedzić Denver Nuggets (38-41), którzy mają do rozegrania o jeden mecz więcej. Ale nie wygląda na to, by Damian Lillard na taką zmianę na finiszu pozwolił.

On po Meczu Gwiazd – w którym nie zagrał – jest w świetnej formie. W 12 meczach zdobywał 30 lub więcej punktów, w marcu rzucił 49 punktów w Miami. Teraz, w sobotę, zdobył 59 z Jazz (zobacz jego buty).

Lillard trafił 18 z 34 rzutów z gry, w tym aż 9 z 14 trójek. Dodał też 14/16 z wolnych, miał 6 zbiórek, 5 asyst i – uwaga – żadnej straty. 42 minuty na boisku, piłka przez większość czasu w rękach i żadnej straty! Tak, to był jego wielki mecz.

Na marginesie – cała drużyna z Portland miała tylko 3 straty. Coś niesamowitego.

Lillard pobił poprzedni klubowy rekord – 54 punkty Damona Stoudamire’a z 2005 roku. I naprawdę świetnie wygląda przed play-off, w którym Blazers – najpewniej – zmierzą się z Golden State Warriors.