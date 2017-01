Eksplozja Stephena Curry’ego – wielkie rzucanie w Oakland!

Rzut z połowy, 25 punktów w kwarcie, 43 w całym meczu, no i wygrana zespołu – Golden State Warriors rozbili Los Angeles Clippers 144:98.

Pamiętacie go? Stephen Curry, dwukrotny MVP ligi, specjalista od trójek i niesamowitych rzutów, gość, który potrafi zdobyć kilkanaście punktów w trzy minuty itd. itp.

W sobotę o sobie przypomniał.

Steph przez większość pierwszej połowy sezonu był trochę w cieniu Kevina Duranta, nie dominował tak, jak w poprzednich rozgrywkach. W meczu z LA Clippers znów zagrał jednak wyśmienicie.

Na zdobycie 43 punktów wystarczyło mu 29 minut. Trafił w nich 15 z 23 rzutów z gry, w tym 9 z 15 trójek. Miał 9 zbiórek i 6 asyst oraz momenty dominacji. Na zakończenie drugiej kwarty trafił z połowy, a potem zdobył 25 punktów w trzeciej kwarcie.

Te 12 minut po przerwie Warriors wygrali aż 45:23. To była demolka.

Warriors wygrali 9 z ostatnich 10 meczach, ciągle są najlepszym zespołem NBA – mają bilans 40-7. Clippers pokonali w ósmym kolejnym meczu, ale też nic dziwnego – rywale po kontuzji Chrisa Paula są w dołku, przegrali 4 z ostatnich 5 spotkań. Z bilansem 30-18 są na czwartym miejscu na Zachodzie, ale po piętach depczą im Utah Jazz i Memphis Grizzlies.

W sobotę najwięcej punktów, 20, zdobył dla nich Blake Griffin. W Warriors poza Currym skuteczni byli Durant (23) i Klay Thompson (16).

