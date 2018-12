Eksplozja talentu – 55 punktów Przemysława Kuźkowa

Już w debiucie zaliczył 46 punktów, a teraz zanotował niesamowity rekord. Przemysław Kuźkow, 19-letni rzucający GLKS Nadarzyn zdobył 55 punktów, a jego zespół w 2. lidze pokonał Dziki Warszawa 95:88.

Takie statystyki nie zdarzają się często na jakimkolwiek poziomie – 55 punktów 20/38 z gry (53%), 6/17 za trzy punkty i 9/13 z wolnych. Do tego 4 zbiórki, 2 asysty, 3 przechwyty i 4 straty w 38 minut. I wygrana młodego zespołu GLKS Nadarzyn z wyżej notowanym rywalem, w którym gra sporo zawodników z doświadczeniem z wyższych lig.

Przemysław Kuźkow (1999 r., 190 cm) – zawodnik MKS Pruszków grający na podstawie umowy szkoleniowej w GLKS – pozytywnie zadziwił, ale nie zaszokował, bowiem o jego wyjątkowym talencie strzeleckim mówi się już od kilku lat. Już w swoim drugoligowym debiucie, zawodnik prowadzony przez znanego trenera Jacka Gembala, zdobył 46 punktów.

W sezonie Kuźkow notuje średnio 28.8 punktu, 5.3 zbiórki oraz 4.4 asysty na mecz. Trafia 41.5% rzutów z gry, w tym 31.6% trójek. Pozostaje czekać, gdy będzie miał okazję sprawdzić się i uczyć w wyższych ligach. Chyba jest na dobrej drodze – nie tylko błyszczy na drugoligowych parkietach, ale podpisał też już właśnie kontrakt ze znaną koszykarską agencją.

Poniżej nagranie z całego spotkania. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>



