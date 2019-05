Ekstrawagancja Jamala Murraya? Pozory mylą!

Jamal Murray, młody rozgrywający Denver Nuggets, pokazuje na boisku, że efektowne popisy mogą iść w parze z efektywnością. Nietypowe sztuczki mogą mu dawać przewagę.

„To nie są żadne popisy” – krzyczał Hubie Brown podczas obozu koszykarskiego w latach 70., pokazując zamysł stojący za podaniem jedną ręką, bez patrzenia, do tyłu. Brown, obecnie 85-letni ekspert stacji ESPN, miał rację co do pożyteczności podobnego zagrania – to stanowi ważny element zaskoczenia przeciwnika. Jak napisał Ben Falk na stronie „Cleaning the Glass”:

„Podanie tyłem wykonuje się pod kątem, który jest niesamowicie trudny do przecięcia przez zawodnika odpowiedzialnego za kozłującego, gdy ten dodatkowo musi się jeszcze obrócić. Jest także bardzo szybkie. Zawodnik z piłką nie musi zatrzymywać się i odwracać do podania, może je wykonać podczas biegu. A to kupuje strzelcowi dodatkowy czas, który pomaga mu na odłączenie stóp od ziemi” – tłumaczy Falk.

Dzięki temu przy nawet nie do końca dobrym podaniu obrońca wciąż będzie miał trudność, by na czas utrudniać próbę rozciągającego grę strzelca, co można zaobserwować na poniższym przykładzie:

via Gfycat

Jamal Murray decyduje się odegrać piłkę właśnie tyłem do Paula Millsapa. Dogranie nie jest jednak idealne – Millsap musi schylić się do piłki, jako że ta nie wpada bezpośrednio do jego rąk. Okazuje się nie mieć to aż takiego znaczenia: wysoki Denver Nuggets zdołał oddać rzut, zanim przeciwnik zdążył do niego – po późnej zmianie krycia – doskoczyć.

Murray w swoim repertuarze trików pokazał jeszcze jeden ciekawy manewr, który tym razem pozwolił mu bezpośrednio uwolnić się na dogodną pozycję. Rozgrywający Bryłek zamarkował podanie w kontrze do ścinającego zawodnika, by piłka pozostała w jego rękach. Powracający defensor nabrał się na trik Murraya, co umożliwiło 22-latkowi oddanie zupełnie niepilnowanej trójki:

via Gfycat

Podobne sztuczki, przy zachowaniu odpowiednich proporcji i unikaniu zbędnej nonszalancji, mogą posłużyć jako dodatkowa przewaga. Tym samym nie efekciarstwo – choć pewnie to też – jest ich głównym zamysłem, a funkcjonalność.

Łukasz Woźny, @l_wozny, Blog Autora na Facebooku znajdziesz TUTAJ >>

