Eliminacje do EuroBasketu – znamy rywali Polaków!

Hiszpania, Izrael i zwycięzca kwalifikacji – to rywale Polski w kwalifikacjach do najbliższych mistrzostw Europy. Awans uzyskają 3 najlepsze ekipy z 4-zespołowej grupy.

Rywalami Polski w eliminacjach EuroBasketu 2021 w Grupie A będą: Hiszpania, Izrael oraz jedna, najlepsza drużyna z trójki: Słowacja, Cypr, Rumunia.

Z powodu zbieżności terminów, Hiszpanie (i częściowo Izrael) zagrają w mocno rezerwowym składzie, bez zawodników NBA i Euroligi. W sytuacji, gdy awansują aż 3 z 4 drużyn, szanse Polski są naprawdę duże.

Eliminacje zostaną rozegrane w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020 r., 23 listopada – 1 grudnia 2020 r. oraz 15-23 lutego 2021 r. W każdym z nich reprezentacje zagrają po dwa spotkania.

Najbliższy EuroBasket zostanie rozegrany w Czechach, Gruzji, Niemczech i Włoszech – we wrześniu 2021 roku. Mecze decydującej fazy odbędą się w Niemczech.

Kobieca reprezentacja Polski w eliminacjach EuroBasketu 2021 rywalizować będzie w grupie F, z: Wielką Brytanią i Białorusią.

TS