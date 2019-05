Emil Rajković trenerem roku w VTB!

Po zdobyciu srebrnego medalu z BM Slam Stalą Ostrów Wlkp. Emil Rajković idzie w górę. W Astanie już w pierwszy swoim sezonie został wybrany najlepszym trenerem w całej, bardzo silnej lidze VTB.

Emil Rajković w Polsce był trenerem Śląska Wrocław, a potem Stali Ostrów, z którą zdobywał brązowy i srebrny medal w PLK.

Po drugim z kolei udanym sezonie w Ostrowie wybrał ofertę, grającej w VTB, Astany, z którą awansował do playoff z 6. miejsca (bilans 15-11) po sezonie zasadncizym. Aktualnie w serii do 3 zwycięstw jego zespół z Kazachstanu przegrywa z Chimkami 0:2.

Jego praca i wciągnięcie Astany do playoff VTB, w tym wyprzedzenie drużyn chociażby z Tallina, Niżnego Nowogrodu (czy także Stelmetu Zielona Góra) sprawiło, że Rajković został wybrany najlepszym trenerem w VTB w sezonie 2018/19.

Лучший тренер года: Эмиль Райкович, @PBCAstana 🏆 ⠀ Coach of the Year: Emil Rajkovikj, Astana 🏆 pic.twitter.com/fwDCW95WAr — VTB United League (@VTBUL) May 10, 2019

