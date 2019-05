Emocje i kontrowersje – Arka wygrywa jednak z Anwilem!

Wielkie widowisko w Gdyni! Arka prowadziła już różnicą 21 punktów, ale Anwil w fantastycznym stylu wrócił do gry. Końcówka należała jednak znów do Arki, która wygrała 94:91 i prowadzi 1:0 w półfinale PLK.

Pierwsza połowa była koncertem Arki, być może najlepszym fragmentem gdynian w sezonie. Wspaniałe efekty, w postaci czystych pozycji na obwodzie, dawała zespołowość (18 asyst do przerwy), a w czwartek trójki gospodarzom po prostu wpadały. Do przerwy mieli 11/22 zza łuku.

Królem polowania był Josh Bostic, rewelacyjny nie tylko w ataku (22 pkt. do przerwy), ale robiący też mnóstwo pożytecznych rzeczy w obronie. Bardzo mocne zmiany dali polscy zmiennicy – Krzysztof Szubarga błyskotliwie asystował i kończył kontrataki, a Dariusz Wyka trafił 3 trójki z rzędu.

Anwil w ataku nie radził sobie z twardą, bliską faulu obroną Arki. Każde trafienie z gry przychodziło z olbrzymim wysiłkiem. W obronie brakowało zastawiania, ogromny problem pojawiał się też, gdy na boisku był Robert Upshaw.

Po 1. kwarcie Arka prowadziła 33:23, a w drugiej zbudowała nawet 18 punktów przewagi. Do przerwy, po mocno nieudolnej ostatniej minucie Anwilu, było aż 61:44 dla gospodarzy.









W 3. kwarcie Arka wyraźnie straciła impet (no może poza świetnym Krzysztofem Szubargą), ale Anwil nie potrafił skorzystać z szansy, seriami pudłując otwarte rzuty z dystansu. Gdy kilka doskonałych minut zaliczył Aaron Broussard (7 pkt. z rzędu), różnica zmalała do 14 punktów. Po 30 minutach było 77:63 dla Arki, a chwilę później włączył się Michał Michalak i Anwil tracił już zaledwie 9 oczek…

A kilka minut później remis! Trójkę trafił Szymon Szewczyk, kontrę skończył Broussard i poprawił znów Szewczyk, 80:80 i 4 minuty do końca! Dwie trójki Chase’a Simona i szaleństwo – Anwil prowadził 86:83!

Ostatnia minuta należała jednak do Arki. Akcję „2+1 zaliczył” Marcus Ginyard, a po nieudanym posiadaniu Anwilu w ataku, rzuty wolne bezbłędnie wykorzystał James Florence. Wystarczyło – Arka dowiozła minimalną wygraną i prowadzi 1:0 w półfinale PLK.

Wystarczyło, choć były jeszcze kontrowersje. Przy 3 punktach przewagi Arki, Krzysztof Szubarga sfaulował na środku boiska Ivana Almeidę w sposób, który zwykle kończy się przewinieniem niesportowym. Nieoczekiwanie, sędziowie zdecydowali, że było to faul zwykły. Orzekli 2 rzuty wolne, bez posiadania piłki z boku.

Potencjalnej trójki na dogrywkę nie trafił Ivan Almeida.

Tomasz Sobiech

