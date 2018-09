Emocje tanieją – dobra zmiana w pakietach na PLK

Jednak pojawi się opcja jednodniowego dostępu, tańsze będą także subskrypcje miesięczne. Platforma Emocje.tv dopasowała swoją ofertę do opinii kibiców koszykarskiej ekstraklasy, wprowadzając m.in dostęp na 1 dzień.

Fajny przykład tego, że można szybko zareagować na zapotrzebowanie klientów. Po ogłoszeniu informacji po nowych zasadach dostępu do transmisji PLK przez Emocje.tv podniosło się mnóstwo krytycznych głosów ze strony kibiców. Dostępne miały być tylko subskrypcje miesięczne (40 zł) i tygodniowe (18 zł), bez dostępu do pojedynczych meczów, jakie wybierane były przez dużą część użytkowników, kibicujących tylko własnej drużynie.

Na stronie internetowej serwisu z transmisjami pojawił się już jednak aktualizowany cennik, uwzględniający głosy kibiców. W nowej wersji dostępne będą 3 opcje subskrypcji, które na pewno są kompromisowym rozwiązaniem:

– miesięczna – 30 zł (cena za pierwszy miesiąc),

– tygodniowa – 18 zł

– jednodniowa – 9 zł.

Na platformie Emocje.TV pokazywane będą (z komentarzem) te mecze PLK, które nie zmieszczą się w telewizji (kanały Polsatu) lub na platformie IPLA, zwykle będzie to zatem 5-6 spotkań z każdej ligowej kolejki.

