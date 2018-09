Emocje z subskrypcją – bez pakietów i pojedynczych meczów

Ta zmiana wywołuje wśród kibiców mnóstwo kontrowersji. Od owego sezonu nie będzie możliwości wykupienia transmisji pojedynczego spotkania, Emocje.tv zrezygnowały też z pakietów klubowych.

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>

W poniedziałek PLK potwierdziła zapowiedzi dotyczące transmisji telewizyjnych i internetowych z ligowych spotkań w sezonie 2018/19. Całość informacji znajdziesz TUTAJ >>

Tradycyjnie, mecze, które nie zostaną pokazane w kanałach Polsatu, będzie można zobaczyć za pośrednictwem przekazów na platformie Emocje.tv Zmieniono jednak formułę płatności. Obowiązywała będą subskrypcje – miesięczne (40 zł) lub tygodniowe (18 zł.). Opcja miesięczna będzie automatycznie odnawialna, jeśli użytkownik sam nie zrezygnuje.

Nie będzie już natomiast możliwości wykupienia pojedynczych meczów. Dlaczego?

– Idziemy z trendami, dlatego subskrypcje. Netflix, Showmax, NBA LP, FIBA. Wszyscy robią subskrypcje. W kontekście zmian w terminarzu Energa Basket Ligi, dzięki którym mecze nie nakładają się na siebie, to daje kolejne zalety – widz będzie mógł obejrzeć więcej meczów. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę meczów, to wychodzi nawet taniej niż do tej pory – mówi PolskiKosz.pl Artur Kuszel, szef Emocje.TV.

– Dla nas to też dobra zmiana, bo finansowanie projektu zapewniamy miesięcznie, abonamentowo, nie mając problemu z meczami, które oglądały się do tej pory poniżej kosztów produkcji. Dodajemy komentarz, to też jest zmiana na plus – dodaje Kuszel.

W nowym sezonie nie będzie też możliwości zakupu pakietu klubowego, z meczami ulubionej drużyny.

– To prawda, ale za to pojawia się formuła subskrypcji w tych samych, znanych już użytkownikom, cenach, za którą obejrzymy więcej meczów, w lepszym standardzie. Pakiet 30 dni będzie automatycznie odnawialny, podobnie jak w Netflixie, chyba że w trakcie subskrypcji anulujemy ją – mówi Artur Kuszel.

TS

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>