Energa w koszu do czerwca 2019 roku

Umowa ze spółką skarbu państwa została podpisana na dwa sezony, ale łącznie z trwającym. W drugim sezonie umowy PZKosz dostanie ok. 4,5 mln zł, w obecnym – proporcjonalnie mniej.

Podpisaną już wcześniej umowę między Energą i PZKosz ogłoszono we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie. Obecni na niej byli prezes PZKosz Grzegorz Bachański, wiceprezes Energi Janusz Kościelniak, sekretarz z ministerstwa sportu Jarosław Stawiarski oraz nowy prezes PLK Radosław Piesiewicz.

Energa to trzecia spółka skarbu państwa, z którą PZKosz rozmawiał w ramach „kodeksu dobrych praktyk sponsorskich”, czyli ministerialnego pomysłu na wsparcie związków sportowych. Jesienią 2016 roku było to PZU, jeszcze kilka miesięcy temu – Tauron. Umowę podpisano ostatecznie z Energą.

Kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2019 roku, z naszych informacji wynika, że za drugi, pełny sezon umowy, PZKosz dostanie ok. 4,5 mln zł. Część pieniędzy dostaną także ligi, które zmieniły nazwy – na Energa Basket Liga i Energa Basket Liga Kobiet.

– Mamy już wstępne porozumienie z klubami, zresztą ostatnie posiedzenie rady nadzorczej PLK dotyczyło podziału środków. Generalnie, pomiędzy 60 i 70 proc. środków finansowych będzie przeznaczone na działalność ekstraklasy mężczyzn – powiedział Bachański.

– Nie rozmawialiśmy o podziale kwot między kluby, przedstawiciele rady nadzorczej chcieliby te pieniądze inwestować, a nie rozdawać. Chodzi o to, by budować produkt w różnego rodzaju aspektach. Jakich? Przede wszystkim kończy nam się umowa z telewizją, zadaniem nowego zarządu jest podpisanie nowej, lepszej. To zadanie numer 1, zobaczymy czy będzie trzeba zainwestować w to środki finansowe – stwierdził prezes.

Obecna umowa z Polsatem wygasa z końcem trwającego sezonu.

