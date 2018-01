Energa zasili koszykówkę – sponsor od wtorku

Koncern energetyczny do tej pory wspierał kluby bądź turnieje młodzieżowe. Teraz obejmie swoją marką cały polski basket.

O tym, że Energa ma zostać sponsorem polskiej koszykówki, jako pierwsi pisaliśmy w listopadzie. Teraz umowa jest już podpisana, we wtorek zostanie to ogłoszone na konferencji prasowej. Zapraszają na nią PZKosz, PLK i Grupa Energa.

Umowa obejmie cały polski basket – PLK zmieni nazwę na Energa Basket Liga, podobnie będzie z ligą żeńską. Z naszych informacji wynika, że koszykówka będzie dostawać od Energi 4-4,5 mln złotych rocznie.

Dotychczas Energa wspierała kluby (Czarni Słupsk, Kotwica Kołobrzeg) lub organizowała Energa Basket Cup.

ŁC

