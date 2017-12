Enes Kanter – monstrualny mecz na święta

Niesamowite 31 punktów i 22 zbiórki to wciąż było za mało, by Knicks pokonali Sixers (98:105), ale mimo świetnej gry Joela Embiida, to turecki środkowy skradł show i podbił serca kibiców.

Enes Kanter, mimo świetnej ostatnio formy, nie był wymieniany przed pierwszym ze świątecznych meczów nawet w 10% tak często jak Embiid i Porzingis, ale na boisku, pod samym koszem, dokonywał rzeczy niesamowitych. Zasłużenie staje się jednym z ulubieńców MSG.

W 36 minut na parkiecie, prześladowany w swe ojczyźnie Turek zdobył 31 punktów, trafiając 12-21 rzutów z gry i 7-8 z wolnych. Do tego zebrał 22 piłki z tablic, w tym aż 11 w ataku. Zagrał najlepszy mecz w karierze, akurat, gdy patrzyło na to pół świata.

Wyglądało to tak: