Euforia w Gliwicach – odrobili 21 punktów straty!

Wynik jak w NBA, i pościg jak w NBA. GTK Gliwice wygrało we wtorek na własnym parkiecie z węgierskim Zalakeramia ZTE aż 128:99 i dzięki temu zagra w półfinale pucharu Alpe Adria Cup.

Po pierwszym spotkaniu zdecydowanie nie wyglądało to optymistyczne. Gliwiczanie przegrali na Węgrzech 93:114. W rewanżu okazało się, że 21 punktów to strata, którą można jeszcze odrobić nawet, jeśli wciąż nie przesadza się z zaangażowaniem w obronie.

We wtorek GTK od początku ruszyło do ataku, już w pierwszej kwarcie zdobywając rewelacyjne 37 punktów. Do przerwy przewaga gospodarzy wynosiła już 18 punktów (67:49) i stało się jasne, że awans będzie jednak jak najbardziej w zasięgu. I udało się! Choć rywal – obecnie 5. zespół ligi węgierskiej – zdobył w Gliwicach 99 punktów, to polska drużyna uzbierała ich aż 128.

Najskuteczniejszymi graczami meczu byli Amerykanie – Myles Mack zdobył 26 punktów (5/7 z dystans), a Riley LaChance dodał 24. Trójki wpadały też Desmondowi Washingtonowi (4/5), skuteczność zaprezentował również Piotr Robak (15 oczek). GTK zdominowało walkę o zbiórki (41:25), cały mecz skończyło na rewelacyjnej skuteczności 64% z gry.

Przygoda zespołu z Gliwic w europejskim pucharze trwać zatem będzie nadal – wyeliminowanie Węgrów oznacza awans do półfinału rozgrywek.

