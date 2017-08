EuroBasket 2017 – wszystkie mecze za darmo w Unibet TV

Chcesz zobaczyć w akcji wszystkie gwiazdy i świetne drużyny turnieju? Znany bukmacher na swojej stronie pokaże na żywo wszystkie spotkania turnieju.

EuroBasket 2017 – oglądaj wszystkie mecze na żywo! >>

Mecze Polaków (harmonogram poniżej) pokaże oczywiście TVP Sport, zarówno na antenie telewizyjnej, jak i w Internecie. Jeśli jednak chcecie także zobaczyć Hiszpanie, Serbię, Litwę i wszystkie inne drużyny – trzeba szukać innych rozwiązań.

Już w czwartek na Unibet TV obejrzeć będzie można m.in. tak ciekawe mecze jak Francja – Finlandia czy Litwa – Gruzja.

Cały turniej, wszystkie grupy – od inauguracji do wielkiego finału – można oglądać za darmo na Unibet TV. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy mieć tylko zasilone konto Unibet, które najprościej można założyć POD TYM LINKIEM.

Terminarz reprezentacji Polski na EuroBaskecie 2017:

czwartek, 31 sierpnia: Słowenia – Polska, godz. 12.45

sobota, 2 września: Polska – Islandia, godz. 12.45

niedziela, 3 września: Finlandia – Polska, godz. 19.00

wtorek, 5 września: Polska – Francja, godz. 15.30

środa, 6 września: Grecja – Polska, godz. 16.30

EuroBasket 2017 – wszystkie mecze bez problemu na Unibet TV! >>