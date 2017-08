EuroBasket bez „Antka” – Grecy oskarżają Milwaukee

Mógł być największą gwiazda tych mistrzostw Europy. Giannis Antetokounmpo nie zagra w reprezentacji Grecji – oficjalną przyczyną jest kontuzja kolana.

Nietuzinkowy zawodnik Milwaukee Bucks poinformował swoją federację o problemach ze zdrowiem z Chin, gdzie przebywa na tournee wraz ze swoim klubem NBA. Grecy nie dali wiary jego wyjaśnieniom, a ich federacja wydała już emocjonalne oświadczenie:

„Nieobecność Antetokounmpo nas nie zaskakuje. Już od przyjazdu Giannisa do Grecji obawialiśmy się takiej sytuacji i w trakcie obozu przygotowawczego widzieliśmy przejawy przygotowanej i zorganizowanej akcji Bucks, aby zapobiec udziałowi zawodnika w Eurobaskecie”.

Wielka szkoda dla koszykówki, robiący furorę w NBA Giannis Antetokounmpo byłby wielką gwiazdą turnieju. To także ważna informacja dla polskich kibiców – Grecja jest naszym grupowym rywalem. Nadal pozostanie bardzo mocną drużyną i zdecydowanym faworytem meczu z Polską, ale trzeba mówić o jej olbrzymi osłabieniu.

Komu bardziej wierzycie? Greckiej federacji czy Milwaukee Bucks?

