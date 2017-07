Eurobasket – Hiszpania faworytem, jakie kursy na Polskę?

Bukmacherzy Unibet przygotowali już kursy na najbliższe Mistrzostwa Europy. Niezbyt wierzą w naszą reprezentację, uznając ją za piątą pod względem potencjału drużynę w grupie.

Faworytem do obrony tytułu mistrzowskiego są Hiszpanie, a kurs na ich wygraną to aż 3.00, czyli całkiem obiecujący. Nieco niżej oceniane są szanse Serbii (4.00), a następnie Francji (7.50).

Jeśli chodzi o naszych grupowych rywali, relatywnie wysoko oceniane są także szanse Grecji – kurs 11.0, identyczny jak w przypadku Litwy. Gdyby na podstawienie notowań bukmacherów utworzyć tabelę szans w naszej grupie, wyglądałoby to następująco:

1. Francja – kurs 4.00

2. Grecja – kurs 11.00

3. Słowenia – kurs 51.00

4. Finlandia – kurs 101.00

5. Polska – kurs 251.00

6. Islandia – kurs 1001.00

Zestawienie kursów na wszystkie zespoły Eurobasketu 2017 >>

Obstawiać można również szanse medalowe wszystkich drużyn. Kurs na to, że Polska zdobędzie jakikolwiek krążek wynosi 41.00. Kursy na szanse medalowe poszczególnych drużyn znajdziecie TUTAJ >>

