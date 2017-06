W EuroCup też nas nie będzie – Polska w III lidze

Na Euroligę w nowej formule nie ma najmniejszych szans, Stelmet zrezygnował z zaproszenia do EuroCup, a na Polski Cukier Toruń organizatorzy najlepszych rozgrywek na kontynencie nawet nie czekali.

Kilka dni temu prezes Polskiego Cukru Maciej Wiśniewski powiedział, że jego klub stara się złożyć budżet, by zgłosić się do EuroCup – termin miał mijać 2 lipca. Okazało się, że organizatorzy na wicemistrza Polski nawet nie czekali – już w środę ogłosili listę 24 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach.

I choć zwolennicy fibowskiej Ligi Mistrzów wskazywali, że to w niej są większa pula nagród niż w EuroCup (w sumie 3,5 mln euro) oraz zapewnione transmisje telewizyjne i sugerowali, że w przyszłym sezonie będą to rozgrywki sportowo silniejsze, to jednak EuroCup będzie wyraźnie mocniejszy.

Zagrają w nim trzy drużyny z poprzedniej edycji Euroligi (Darussafaka, Galatasaray, Unics Kazań), w sumie po trzy z Hiszpanii, Turcji, Rosji, Niemiec i Francji, które uważane są za ścisłą czołówkę europejskich lig. Ciężko stwierdzić, że brakuje na tej liście drużyny z Polski.

Sportowa hierarchia europejskich pucharów wygląda zatem tak: Euroliga, Eurocup, Liga Mistrzów, FIBA Europe Cup. W tych ostatnich zagrają zespoły z Polski – Stelmet (Liga Mistrzów), Polski Cukier (prawdopodobnie jej eliminacje), Rosa Radom (chciałaby w eliminacjach, ale zadowoli ją FIBA Europe Cup) oraz intensywnie myślące o najniższym szczeblu BM Slam Stal Ostrów Wlkp. oraz R8 Basket Kraków.

Kto zagra w Lidze Mistrzów? W fazie grupowej przewidziane są 32 drużyny – za najlepsze z nich będzie można uznać tureckie Besiktas Stambuł i Banvit Bandirma, francuskie Strasbourg, Elan Chalon i Monaco, greckie AEK, Aris i PAOK, włoską Umana Reyer Wenecja czy hiszpański Iberostar Teneryfa.

Mistrz Polski Stelmet, który rok temu podpisał trzyletni kontrakt na grę w EuroCup, ale pod naciskiem PZKosz musiał się z niego wycofać, tym razem od razu skierował się w stronę Ligi Mistrzów. Zielonogórski klub wybrał 50 tys. euro dla każdego uczestnika oraz gwarancję transmisji telewizyjnych kosztem poziomu sportowego.

Losowanie grup Ligi Mistrzów, a także drabinki eliminacji, odbędzie się 11 lipca. Eliminacje ruszą 19 września, a runda zasadnicza – 10 października.

