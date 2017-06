Euroliga po hiszpańsku – czy to nie przesada?

Aż 5 drużyn z 16 przyjętych do Euroligi na sezon 2017/18 to reprezentanci ligi ACB. Dwa miejsca w elitarnych rozgrywkach na rzecz Hiszpanii straciła Turcja.

W zakończonym niedawno sezonie mieliśmy po 4 zespoły z Hiszpanii i Turcji, gdzie w dodatku wszystkie 4 pochodziły z jednego miasta – Stambułu. Tym razem ta równowaga zostanie zachwiana. I szkoda, bo tak silna liga jak turecka zasługuje na więcej niż tylko 2 uczestników.

Po tym, jak Unicaja Malaga, z naszym Adamem Waczyńskim, wygrała EuroCup, dołączy do Euroligi jako czwarty zespół Hiszpanii. Piątym została Valencia, za to, że zakwalifikowała się do finału krajowych rozgrywek – Liga Endesa. Turcja z kolei straciła miejsca, które zajmowały Galatasaray i Darussafaka.

Wśród uczestników zmiana jest także w Rosji, gdzie drugim klubem obok tradycyjnego CSKA, będą teraz Chimki, zamiast Uniksu Kazań.

Pełna lista uczestników Euroligi na sezon 2017/18:

Hiszpania (5) – Real, Barcelona, Baskonia, Unicaja, Valencia

Turcja (2) – Fenerbahce, Efes

Rosja (2) – CSKA, Chimki

Grecja (2) – Panathinaikos, Olympiakos

Włochy – Armani Mediolan

Litwa – Żalgiris Kowno

Niemcy – Bamberg

Serbia – Crvena Zvezda

Izrael – Maccabi Tel Aviv.

