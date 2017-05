Euroliga nie puści – czy zagramy z Litwą B?

Mnożą się kontrowersje związane z ruszającymi jesienią eliminacjami do mistrzostw świata koszykarzy. Wiadomo, że zabraknie w nich graczy NBA, ale bardzo możliwe, że również Euroligi.

Pomysł rozgrywania eliminacji dużych turniejów w trakcie sezonu ligowego sprawdza się w innych dyscyplinach, zwłaszcza w piłce nożnej. Koszykówka ma jednak swoją specyfikę w postaci najlepszych lig, których sezony kolidują z nowym terminarzem reprezentacyjnym.

Polski to ze zrozumiałych względów nie dotyczy, ale dla wielu krajów brak udziału graczy NBA oznacza olbrzymie osłabienie – weźmy choćby Francję, Chorwację czy Litwę. Tymczasem okazuje się, że problemów może być jeszcze więcej. Jordi Bartomeu, prezes Euroligi, zapowiedział, że także te rozgrywki nie będą respektowały kalendarza FIBA.

– Stanowiska nasze i NBA są znane od dawna. Już ponad rok temu mieliśmy zebranie, na którym kluby zdecydowały, że nie wezmą udziału w nowym projekcie FIBA. Spotykamy się w lipcu, może uda się pomóc, np. z rozgrywkami Eurocup. Ale w przypadku Euroligi będzie to dobre trudne. Zresztą jaki jest sens pomagać absurdalnym rozgrywkom, w których i tak nie zagrają najlepsi zawodnicy – szef Euroligi nie owijał w bawełnę w jednym z ostatnich wywiadów.

Zdaniem Bartomeu nowa formuła eliminacji to oszukiwanie kibiców i od początku rozgrywki będą miały obniżoną rangę. I nie można prosić klubów Euroligi o coś, jeśli nie zwraca się o to samo do NBA.

Jak może się to przełożyć na konkretny przypadek eliminacji MŚ z naszym udziałem? Polska jest w grupie z Litwą i Węgrami, i ten pierwszy zespół nie dość, że w większości okienek nie będzie mógł skorzystać z największych gwiazd grających w NBA (np. Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis lub Mindaugas Kuzminskas), to straciłby w zasadzie całą resztę podstawowego składu, występującą w klubach Euroligi – czy to w Żalgirsie Kowno czy w innych krajach.

Z drugiej strony – może się okazać, że akurat w czerwcowym okienku, w meczu, który rozegramy z Litwą u siebie, rywale wystąpią w najsilniejszym składzie, ze wszystkimi graczami NBA i Euroligi. A zespół z dodatkowych kwalifikacji, który dołączy do naszej grupy w sierpniu, dwukrotnie spotka się z Litwą w okrojonym składzie.

Terminarz meczów Biało-Czerwonych:

23 listopada 2017 r.: Polska – Węgry

26 listopada 2017 r: Litwa – Polska

23 lutego 2018 r.: Polska – drużyna z kwalifikacji

26 lutego 2018 r.: Węgry – Polska

28 czerwca 2018 r.: Polska – Litwa

1 lipca 2018 r.: drużyna z kwalifikacji – Polska

Drużyny z dodatkowych kwalifikacji będę znane do 19 sierpnia 2017 r.

TS

