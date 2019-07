Europa się zbroi – Timofiej Mozgow w Chimkach

Aż 8 sezonów trwała przygoda z NBA Timofieja Mozgowa. Mistrz NBA z Cavaliers, który jednak w poprzednim sezonie nie wybiegł w ogóle na parkiet, wraca do Europy i zagra w euroligowych Chimkach.

W ostatnich dniach w Europie mieliśmy wysyp gwiazdorskich kontraktów – Jimmer Fredette zagra w Panathinaikosie (info tutaj >>) Nikola Mirotić przeniósł się z NBA do Barcelony (tutaj >>), Milos Teodosić zagra w Virtusie Bolonia (tutaj>>), a Sergio Rodriguez przenosi się do Armani Mediolan (tutaj >>).

Timofiej Mozgov (33 lata, 216 cm) za oceanem spędził 8 sezonów – od 2010 roku. Najwięcej czasu spędził w Denver Nuggets (od sezonu 2010/11 do 2014/15). Oprócz tego grał także dla New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers i Brooklyn Nets. W 2016 roku, u boku LeBrona Jamesa w Cavs, zdobył mistrzostwo NBA, rok wcześniej był wicemistrzem.

W ostatnim sezonie Rosjanin nie wybiegł na parkiet ani na chwilę. Jego kontrakt z Nets powędrował do Charlotte Hornets, którzy z kolei oddali go do Orlando Magic, a ci, 6 lipca umieścili Mozgova na liście „waivers”, czyli zawodników zwolnionych.

W NBA nikt nie był zainteresowany ponownym zakontraktowaniem rosyjskiego środkowego, więc ten zdecydował się na powrót do Europy. W nadchodzących rozgrywkach będzie bronił barw euroligowych Chimek, z których wyjeżdżał do NBA.

W ostatnim swoim sezonie w barwach Brooklyn Nets zdobywał średnio 4,2 punktu i zbierał 3,2 piłki, w niecałe 12 minut gry.

33-letni, Mozgow jak na Euroligę, to wciąż może być wysokiej klasy zawodnik – dobry podkoszowy obrońca i gracz pick and roll, a przecież w Chimkach będzie miał obok siebie kolegę z reprezentacji, czyli Aleksieja Szwieda.

W rosyjskim zespole ostatnio kontrakty podpisali także reprezentant Rosji Sergiej Karasiew oraz Łotysze: Janis Timma i Dairis Bertans (ostatnio New Orleans Pelicans).

RW