Europejski top! Baskonia zainteresowana Mateuszem Ponitką

Klub z Euroligi i hiszpańskiej czołówki, w którym od lat grają gwiazdy europejskiego basketu, szuka nowych graczy na obwód. Kandydatem jest 24-letni reprezentant Polski.

O zainteresowaniu Mateuszem Ponitką ze strony Baskonii napisał lokalny dziennik „El Correo” – klub właśnie rozwiązał umowy z Rafą Luzem oraz Jaką Blaziciem i szuka obwodowych graczy. Tym bardziej, że umowa skończyła się także Adamowi Handze. Zdaniem dziennikarzy Polak jest na liście kandydatów do ich zastąpienia.

Ewentualny transfer do Baskonii byłby dla Ponitki kolejnym dużym awansem – klub z Vitorii od lat jest nie tylko w hiszpańskiej, ale też europejskiej czołówce. Rok temu grał w Final Four, ostatnio występował w ćwierćfinale Euroligi. W minionym sezonie grali w nim m.in. Andrea Bargnani, Chase Budinger czy Rodrigue Beaubois. A w latach 2011-13 graczem Baskonii był Maciej Lampe.

Ponitka ostatni rok spędził w Pinarze Karsiyaka, z którym ma umowę 1+1, a drugi sezon jest opcjonalny zarówno dla klubu, jak i dla gracza. Polak spisywał się bardzo dobrze – zagrał w 27 meczach ligowych, był trzecim strzelcem zespołu ze średnią 13,7 punktu, notował też po 4,9 zbiórki. Wystąpił w tureckim Meczu Gwiazd, dobrze prezentował się w Lidze Mistrzów.

Ale w Izmirze jest teraz klimat do zmian – Pinar Karsiyaka poślizgnął się na finiszu i nie awansował do play-off, co było dużym rozczarowaniem. Z klubu odszedł trener Nenad Marković, który był wielkim zwolennikiem Ponitki, zastąpi go Aleksandar Trifunović.

Nowego trenera ma zresztą także Baskonia – Sito Alonso odszedł do Barcelony, a jego miejsce zajął Pablo Prigioni, były znakomity rozgrywający reprezentacji Argentyny, klubów NBA, Realu Madryt, a przede wszystkim właśnie Baskonii.

