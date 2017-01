Exodus z Radomia – Bell i Callahan już nie zagrają w Rosie

Pasmo kłopotów wicemistrza Polski trwa nadal. Na arcyważny mecz do Torunia Rosa jedzie bez kluczowych Amerykanów – Gary’ego Bella i Jordana Callahana.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

„Dwaj amerykańscy gracze obwodowi Jordan Callahan i Gary Bell, nie jadą z zespołem na mecz do Torunia, gdzie w środę wieczorem będziemy walczyli o punkty Polskiej Ligi Koszykówki” – poinformował klub na swojej oficjalnej stronie internetowej.

– Aktualnie jesteśmy w trakcie negocjacji z zawodnikami i agentami obu zawodników na temat ich dalszej przyszłości w naszym klubie – powiedział Piotr Kardaś, obecny prezes Rosy.

Według naszych informacji losy obu graczy już są przesądzone – Bell i Callahan w Rosie więcej nie zagrają. Trwają jedynie rozmowy na temat terminów i zasad ich odejścia.

Sytuacja obu zawodników w sumie jest podobna – obaj dostali bardziej lukratywne oferty z zagranicy, gdy Rosa zakończyła grę w europejskich pucharach. Teoretycznie klub mógłby trzymać się podpisanych do końca sezonu kontraktów. Jednak popularne powiedzenie „z niewolnika nie ma pracownika” ma zastosowanie także w koszykówce. Wraz z otrzymaniem ofert, zdaniem klubu z Radomia spadło zaangażowanie obu graczy w trakcie treningów i meczów Rosy.

Sytuacja klubu jest trudna jeszcze przynajmniej z kilku powodów. Po kolejnej porażce (ostatnio w Ostrowie ze Stalą) zespół ma już ujemny bilans 8-9 i spadł na 11. pozycję, coraz bardziej oddalając się od ósemki dającej udział w play-off. Nie zakwalifikował do finału Pucharu Polski.

Do tego wciąż poza grą pozostaje pierwszy rozgrywający Tyrone Brazelton, przechodzący jeszcze rehabilitację po urazie stopy. To z tego powodu klub chciał na choć kilka tygodni zatrzymać Callahana, który w zastępstwie – choć jest raczej dwójką – zajmował się rozegraniem. W Toruniu jedynkami będą zatem tylko Daniel Szymkiewicz i Filip Zegzuła.

– Nie spisujemy tego sezonu na straty, chcemy pewne sprawy do końca uporządkować. Wiemy, że nie gramy dobrze, ale jest jeszcze sporo czasu. Nadal możemy pozytywnie zaskoczyć – powiedział nam we wtorek prezes Kardaś, dużo bardziej lakoniczny niż zwykle.

Gary Bell zdobywał dla Rosy po 12,1 punktu w 16 meczach PLK, natomiast Jordan Callahan rzucał średnio po 12,8 w 9 spotkaniach. Obaj trafiali jednak tylko po 39 proc. rzutów z gry.

TS, ŁC

