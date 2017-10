Fajna grupa Rosy – firmy, mocarze, znajomi i Kulig

Mistrz Włoch z Wenecji, mistrz Słowenii z Lublany, wicemistrz Francji ze Strasbourga i zdobywca Pucharu Turcji z Bandirmy – to rywale radomian z grupy C Ligi Mistrzów.

Poniedziałkowa wygrana 83:70 w Radomiu z Telenet Giants Antwerpia, dała Rosie awans do fazy grupowej – zespół Wojciecha Kamińskiego zagra w niej po raz drugi z rzędu. W minionym sezonie, także w grupie C, Rosa miała bilans 3-11. Teraz jest apetyt na lepszy wynik, ale i zadanie będzie dużo trudniejsze, bo rywale są silni.

Grupa C wygląda tak:

Umana Reyer Wenecja

Banvit Bandirma

SIG Strasbourg

Olimpija Lublana

AEK Ateny

Medi Bayeruth

Estiudiantes Madryt

Rosa Radom

Umana Reyer Wenecja to mistrz Włoch, trochę nieoczekiwany, ale jednak. W jego składzie są m.in. znany z PLK snajper Dominique Johnson czy litewski podkoszowy Gediminas Orelik. W minionym sezonie zespół z Wenecji grał w Final Four Ligi Mistrzów, zajął w nim ostatnie miejsce.

W ścisłym finale LM grał za to Banvit Bandirma – drużyna, którą prowadzi Saso Filipovski, a jej podkoszowym jest Damian Kulig. Inni ciekawi gracze solidnej tureckiej ekipy to Słoweniec Gasper Vidmar oraz też znany z PLK Tony Taylor.

Z kolei w SIG Strasbourg gra od tego sezonu były reprezentant Polski David Logan – wicemistrzowie Francji w minionym sezonie wyszli z grupy LM, ale polegli w preplay-off z Arisem Saloniki.

Znaną europejską firmą – mistrzem kraju mistrzów Europy – jest Olimpija Lublana. Jej trenerem jest obecnie znany z Polski Gasper Okorn. W poprzednich rozgrywkach w Europie Olimpija nie błyszczała (1-7 w EuroCup, 11. miejsce w lidze ABA), a w składzie nie ma znanych nazwisk, ale to solidny, gwarantujący dobry poziom zespół.









AEK Ateny, brązowy medalista ligi greckiej i uczestnik 1/8 finału LM, ma Jure Zdovca za trenera, a w składzie m.in. Mike’a Greena (ostatnio Pinar Karsiyaka) i kilku innych, bardzo doświadczonych w Grecji i w Europie koszykarzy.

Teoretycznie słabszym zespołem może być Medi Bayeruth, piąta drużyna ostatniego sezonu Bundesligi. Z drugiej strony – ta ekipa w rundzie zasadniczej wygrała 22 z 32 meczów i była nad EWE Baskets Oldenburg, które dwukrotnie pokonało Rosę w LM. W play-off drużyna z Bayeruth z Oldenburgiem przegrała, ale to może być zespół o porównywalnej sile.

Znaną marką są też Estudiantes Madryt, choć oni w ostatnich latach podupadli, dwukrotnie spadali z ACB i pozostawali w niej tylko decyzjami administracyjnymi. W poprzednim sezonie zajęli 11. pozycję, w pucharach nie grali. W składzie mają m.in. bardzo doświadczonego (także w Eurolidze) Omara-Sharifa Cooka.

Z ośmiozespołowej grupy do play-off awansują cztery zespoły. Dwa kolejne „spadną” do FIBA Europe Cup, dwa ostatnie kończą udział w pucharach.

Terminarz Rosy:

10 października: Rosa – Bayeruth

18 października: Estudiantes – Rosa

24 października: Rosa – Umana Reyer

1 listopada: AEK – Rosa

8 listopada: Rosa – Banvit

15 listopada: Rosa – Strasbourg

5 grudnia: Olimpija – Rosa

13 grudnia: Bayeruth – Rosa

20 grudnia: Rosa – Estudiantes

9 stycznia: Umana Reyer – Rosa

17 stycznia: Rosa – AEK

24 stycznia: Banvit – Rosa

30 stycznia: Strasbourg – Rosa

6 lutego: Rosa – Olimpija

