Fani Bulls zrzucili się na billboard – wywalić szefów!

#FireGarPax, czyli zwolnić Gara Formana i Johna Paxsona – taki plakat zawisł na jednej z ulic Chicago. Fani zebrali na ten cel ponad 8 tys. dol.

Chicago Bulls ostatnimi ruchami ewidentnie wskazują, że są na drodze donikąd – transfery są słabe, a dla fanów zespołu wręcz frustrujące. Czarę goryczy przelało odejście za bezcen – zdaniem kibiców – Jimmy’ego Butlera do Minnesota Timberwolves.

Jeden z kibiców rzucił w sieci pomysł, by ufundować billboard z żądaniem zwolnienia menedżerów klubu – napisał to pod koniec czerwca, niecały miesiąc temu. Na odzew nie trzeba było długo czekać – zebrano nieco ponad 8 tys. dol. i „reklama” wywieszona kilometr od United Center stała się faktem.

Chicago Bulls FireGarPax billboard is officially up on West Loop on the corner of Lake & Racine. #FireGarPax pic.twitter.com/lDulyJfPiv — Chicago Bulls Rumors (@chicagobullsbot) July 19, 2017

A man just drove by honking yelling "F— yeah!" pointing at the #FireGarPax billboard pic.twitter.com/o8NVsP3RKv — Madeline Kenney (@madkenney) July 19, 2017

Excess money from the #FireGarPax GoFundMe is being donated to Boys and Girls Club of Chicago. The owner of the billboard also pledged $500 pic.twitter.com/ZfEt8nUmdC — Madeline Kenney (@madkenney) July 19, 2017

